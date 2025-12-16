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El País Paula
Portada Paula Marzo 2026

Revista Paula Marzo 2026
Estadio Zapopan

La previa al mundial ¿Camino a Zapopan?

Notas & Entrevistas
Dra. Manuela Morales Demarco.

Geopolítica invisible: Los minerales al poder

Notas & Entrevistas
Bony Bullrich

Punta del Este: Emblema de lujo

Notas & Entrevistas
La Esquina

Con identidad

Paula: ¿Qué pasa?
Lacoste en Arocena

La marca del cocodrilo

Paula: ¿Qué pasa?
Fertinelli en URUGUAY

Buena letra

Paula: ¿Qué pasa?
Balu

Mundo de ilusión

Paula: ¿Qué pasa?
Casi Casa

Nuevo restaurante en Punta Carretas

Paula: ¿Qué pasa?
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Celebrar a Baco

Paula: ¿Qué pasa?
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Detalle de estilo

Paula: ¿Qué pasa?
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Mesa de fiesta

Paula: ¿Qué pasa?
Juan Cristiani.

Juan Cristiani: un mundo mejor

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Mariana Alanís

Mariana Alanís: hilos del alma

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Micaela Álvarez

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Martin Ottado

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20251121NA Sheyla Rodríguez entrena en piscina chica del Campus de Maldonado,Uy.-184.jpg

Sheyla Rodríguez

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Ian escobar

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Ignacio Pignataro

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Carolina Sosa

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Célica Cagide & Betania Martínez

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Leo Scarone

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Inés Remersaro: nadadora de alto rendimiento.

Inés Remersaro: nadadora de alto rendimiento

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María Sara Grippoli, primera taekwondista uruguaya en competir en unos Juegos Olímpicos.

María Sara Grippoli: la primera taekwondista uruguaya

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PARQUE RIVERA

Un encuentro con el miedo

Imperdibles
Tu deseo, tu decisión

Conferencia sobre el buen vivir

Imperdibles
Tarotista

Noche de revelaciones esotéricas

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Banda Sinfonica de Montevideo

El Solís presenta: Tangazo

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DESFILE POR DIA DE SAN PATRICIO (SAINT PATRICK'S DAY) EN INGLATERRA IRLANDESES

Plan para St. Patrick´s Festival

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El síndrome de Stendhal. Teatro Solís.

El síndrome de Stendhal

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Intimo

Sebastián Wainraich: con buen humor.

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Pablo Albarenga

Arte de dos orillas

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Moda Italiana

Moda
Carolina Herrera - Runway - February 2026 New York Fashion Week

Nuevas tendencias en Nueva York

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Valentino Garavani

La moda de duelo: Adiós a Valentino

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Chanel, Spring Summer 2026, Haute Couture.

París Haute Couture

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Moda Enero

Acquamanía: moda bikinis

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Bonjour Paris!

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Milan Fashion en la Semana de la Moda

Moda
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Actitud Rupturista: Hello Terrícolas

Moda
Dimes & Diretes Marzo

Imagen Radiante: la rentrée del año

Dimes & Diretes
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Aliados del verano

Dimes & Diretes
Latin,Stylish,Woman,Relaxing,At,Tropical,Beach,During,Summer,Vacation.

Pelo saludable

Dimes & Diretes
Portrait,Of,Young,Woman,With,Long,Blonde,Hair,In,Sunlight.

Look natural

Dimes & Diretes
Michal Romanovský.

Temporada 2026: El CCM Apuesta a la emoción.

Notas & Entrevistas
Alfredo Etchegaray

Reflexiones de verano con Alfredo Etchegaray

Notas & Entrevistas
Raúl Sampayo

Raúl Sampayo: diálogo continuo.

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De tierra adentro

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Fibra poderosa

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Concept store

Notas & Entrevistas
SPAIN-ROYALS-CORRUPTION-URDANGARIN

Del olimpo al infierno

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Con identidad

Notas & Entrevistas
Mio Shirai: Swing Down Cosmic Chariot. Yumiko Chiba Associates.

En Tokio Mio Shirai pinta el movimiento del universo

Agenda Viajera
Cuestión de la mujer: 1550–2025.

El arte de Varsovia en clave femenina

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Geometría sin etiquetas en el Thyssen de Madrid.

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Portrait de jeune femme (ou Germaine Dawis)

Una muestra sobre el retrato en el Grand Palais de París.

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Moda hoy

Diseño latinoamericano contemporáneo en Ciudad de México

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Met: Spectrum of Desire

El Met propone una exhibición relacionada con el deseo, el amor y el sexo en la Edad Media.

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Anna Fasshauer

Artista alemana Anna Fasshauer expone en Zurich

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María Klabin

María Klabin y su primera muestra individual en San Pablo

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Más cerca de la verdad

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El zoo chino

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Cine adulto: ¿Está funcionando esto?

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El Berlinale, Festival Internacional de Cine de Berlín.

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La noche sin mi, sólo en cines.

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Nueva serie documental con Will Smith

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Hamnet: un drama desgarrador

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Episodios a full de misterio

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Laura Pausini, Lo canto 2.

Laura Pausini: vuelve a la raíz

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Bruno Mars, The Romantic.

Bruno Mars: As del goove

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Mika: Pop en estado eléctrico

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Cosquín Rock: edición 2026

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A$AP Rocky: nuevo disco

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Pentatonix: navidad en la ciudad

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Chef Santiago Mannella,

Sabores de autor en Lighthouse restó de Punta del Este

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Duraznos asados con crema batida

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Pesca local a la plancha con chauchas.

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CAPRESE DE TOMATES ASADOS.

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Despertar el paladar

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Cocinar es dar amor

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