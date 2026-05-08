Aroma & Sabor

Erick Argueta, barista salvadoreño que llegó a Uruguay hace ocho años, y Rodrigo Acosta, son los responsables de Templo Tostadores. En este emprendimiento, próximo a cumplir su primer aniversario, Argueta vuelca su expertise de 17 años en el mundo del café de especialidad, y de paso cumple su sueño del espacio propio. Como tostadores, la casa distribuye granos de excelente calidad a varios locales de la ciudad, y como cafetería apuesta a servir un producto de excepción que genere ese vínculo único entre una buena taza de café y el cliente. Otro de los atractivos del lugar es su estética entre minimalista e industrial, con una barra en formato de isla central que permite una conexión próxima con el público y lo hace partícipe del proceso. Un excelente servicio y una carta de dulces y salados acorde a la propuesta, completan esta verdadera experiencia sibarita. Pasen y prueben, de martes a sábados de 9:00 a 20:00, y los domingos de 14:00 a 19:00 horas. Charrúa 2825. Instagram/@templotostadores