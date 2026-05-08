Cruce por personas en situación de calle: Martín Lema invitó a debatir a Fernando Pereira

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó con dureza la gestión del exministro de Desarrollo Social y actual senador Martín Lema (Partido Nacional) en materia de personas en situación de calle, y el nacionalista lo invitó un debate público para “contrastar visiones y modelos” sobre el tema.

En declaraciones al programa Lado B de TV Ciudad, Pereira sostuvo que Lema “no tiene autoridad” para cuestionar la situación actual porque “fracasó” durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “¿En el período de Martín Lema no se amplió la cantidad de personas en situación de calle? Yo no sé cómo no siente un poco de vergüenza. Realmente creo que la vergüenza tiene que ser parte de la política”, afirmó.

El dirigente frenteamplista cuestionó además que durante la administración pasada no se resolvieran los problemas vinculados a los refugios ni se reforzara la presencia territorial del Estado. “¿Resolviste el problema de la situación de calle? No. ¿La situación de cómo estaban las personas en los refugios la resolviste? No. ¿El Estado estuvo más en territorio o menos? Estuvo menos en territorio. ¿La circunstancia de la pobreza mejoró en Uruguay? No”, expresó.

La respuesta de Lema no tardó en llegar. En diálogo con El País, el senador nacionalista sostuvo que las declaraciones de Pereira demuestran “un total desconocimiento” sobre la problemática y lo acusaron de lanzar “disparates y falsedades”. Además, se pondrá “a disposición de un debate público” para discutir las políticas aplicadas en los últimos años.

“Nos vamos a poner a disposición de un debate público para contrastar visiones o modelos y demostrar la falsedad. No se pueden aceptar estas declaraciones ante una situación tan sensible como es la de personas en calle”, señaló.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, tras el discurso del presidente Yamandú Orsi. Foto: Estefanía Leal.

Propuestas

Lema recordó que el Partido Nacional presentó recientemente una serie de propuestas al Poder Ejecutivo y al Congreso de Intendentes para abordar los problemas de convivencia y violencia en la vía pública asociados a la situación de calle. Según explicó, el documento incluye medidas vinculadas al Ministerio de Salud Pública y ASSE para atender problemas de salud mental y adicciones, acciones coordinadas con el Ministerio del Interior para reforzar herramientas de aplicación de la ley de faltas y medidas dirigidas a los gobiernos departamentales para garantizar el uso correcto de los espacios públicos.

El senador nacionalista defendió la gestión de la Coalición Republicana y afirmó que durante el período pasado se logró “desacelerar” el crecimiento de personas a la intemperie. Según indicaron, entre 2015 y 2020 el aumento había sido de 88%, mientras que en el último quinquenio fue de 31%.

También remarcó que "antes de la llegada de la coalición al gobierno existían 114 camas para atender problemas de adicciones y apenas cinco destinadas a desintoxicación, mientras que actualmente —aseguran— hay más de 700 cupos vinculados a salud mental y adicciones". En esa línea, defendió medidas impulsadas durante la administración pasada, como "el pasaje de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) a la órbita del Mides, la aplicación de la ley de faltas y la creación de la herramienta de internación compulsiva".

Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por último, Lema indicó que "durante los dos años y 10 meses" que estuvo al frente del Mides, "ningún legislador del Frente Amplio" lo interpeló. "Ni solicitó una comisión general, ni convocó a la Comisión de Población y Desarrollo para abordar la problemática de calle. O aprobaban lo que estábamos haciendo o no les importaba la gente en situación de calle", concluyó.