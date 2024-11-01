El País Staff
El País es una empresa familiar fundada el 14 de setiembre de 1918 como un diario. Por sus páginas han pasado todo tipo de acontecimientos en estos 100 años, los que representan más de la mitad de la vida independiente del Uruguay llegando a los hogares. Desde entonces, y hasta el presente, El País se ha hecho su lugar como fuente de información veraz y variada, evolucionando hasta convertirse en el gran referente periodístico multiplataforma que es en la actualidad, con un contenido noticioso que busca ser objetivo y plural, promoviendo la calidad tanto en su red de sitios digitales de noticias, como en su edición impresa, sus newsletters, podcast, en buscadores y redes sociales.
Visión
Consolidar nuestro liderazgo en Uruguay haciendo periodismo relevante y de calidad, que ayuda a las personas a entender el mundo.
Misión
Contribuir a que las personas estén informadas y entiendan lo que pasa en Uruguay y el mundo, a través del desarrollo sustentable de periodismo veraz, preciso y de calidad. Brindar un ámbito seguro y confiable para la generación y discusión de los temas e ideas que importan a la gente y las organizaciones.
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Secretario de Redacción
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