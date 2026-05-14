Fernando Morena, ídolo de Peñarol, está internado: lo que se sabe de su estado de salud y qué dicen en el club

Fernando Morena, ídolo de Peñarol tras ser campeón de América y del mundo con el club, está internado desde hace algunos días debido a complicaciones médicas en torno a la enfermedad neurológica que padece desde hace un buen tiempo.

El exdelantero de 74 años que marcó una época en la institución Mirasol, padece desde hace mucho tiempo una enfermedad degenerativa que no le permite continuar con sus funciones en el club y según confirmó a Ovación el presidente Ignacio Ruglio “está internado hace cuatro días”.

“Están haciéndole estudios por algunas complicaciones”, agregó el titular aurinegro sobre la situación de Morena, que además de haber sido ídolo como jugador, también se desempeñó como entrenador y desde 2010 asumió como Director de Relaciones Institucionales y Deportivas.

Esa función tuvo que dejarla con el paso de los años, cuando la enfermedad que padece lo complicó más de lo previsto pero en 2022, el Consejo Directivo de Peñarol votó por unanimidad seguir pagándole el sueldo de por vida al máximo goleador de la institución.

Cabe recordar que Fernando Morena es el máximo artillero de la historia del Campeonato Uruguayo, el primer jugador uruguayo en alcanzar los 500 goles anotados y segundo máximo goleador de la Copa Libertadores que ganó con el club Carbonero en 1982.

Además, el delantero surgido en River Plate conquistó la Copa Intercontinental con Peñarol en 1982 transformándose en uno de los principales símbolos de la historia de la institución.

Como jugador, la trayectoria del “Potrillo” comenzó en River Plate en 1969 para luego pasar a Peñarol en 1973. En el Mirasol jugó hasta 1979 y después emigró a Europa para jugar en Rayo Vallecano y Valencia entre 1979 y 1981, año en el que una histórica movida denominada “A Morena lo traemos todos” permitió su regreso al Carbonero.

Tras ganar la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1982, en 1984 Morena jugó en Boca Juniors y luego volvió a Peñarol para cerrar su carrera profesional.

En su haber, el histórico delantero tiene la conquista de siete títulos a nivel de Campeonato Uruguayo con el aurinegro y cinco ediciones de la Liguilla Pre Libertadores además de la Libertadores y la Intercontinental de 1982.

Con la selección de Uruguay, Fernando Morena jugó el Mundial de Alemania 1974 y además, fue campeón de la Copa América de 1983 disputada en Brasil. También disputó el torneo continental de 1975.

Fernando Morena regresa de España después de la campaña para su vuelta a Peñarol desde Valencia. Año 1981 junto a José Pedro Damiani y Washington Cataldi. Foto: Archivo El País

Diego Aguirre sobre Fernando Morena: “Cualquier cosa que diga queda corta"

Diego Aguirre, actual entrenador de Peñarol, habló este jueves sobre la situación de Fernando Morena y en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes) dijo: “Justamente mañana en el Palacio hay un homenaje a él con el cariño de siempre y de toda la vida al máximo goleador de todos los tiempos, al ídolo, al crack, al fenómeno. Cualquier cosa que diga queda corta”.

“Darle fuerza a su familia y a él. Son momentos difíciles pero es lo que hay”, agregó la Fiera sobre el Nando.