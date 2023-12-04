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Información

El País Información
Integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia realizan un operativo este viernes, en Santa Cruz (Bolivia), para detener a Sebastián Marset.

Cómo fue la captura "quirúrgica" de Sebastián Marset, con la Policía en dos casas: claves del megaoperativo

Policiales
Sebastián Marset.

Cayó Sebastián Marset en Bolivia: los detalles del megaoperativo y las repercusiones

Policiales
Obreros en la última etapa de trabajo en Av. Soca

Obras y desvíos de la IMM en Avenida Soca entran en su fase final: tramos afectados, plazos y desvíos

Servicios
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Carlos Negro: “Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en hechos en Uruguay”

Política
Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, en el Parlamento

Bordaberry plantea sustituir Agencia de Evaluación de Políticas Públicas; en el FA, es una “idea bien recibida”

Política
Yamandú Orsi

Orsi habló tras la captura de Sebastián Marset y dijo que "esto habla de la necesidad de coordinación"

Política
Cotización

Vuelve el programa de trabajos Uruguay Impulsa en 2026 y mantendrá un cambio clave: cuándo podría comenzar

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Agua corriente

OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este lunes 16 de marzo de 2026: el barrio afectado

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Carlos Negro

Carlos Negro y exministros del Interior reaccionaron a la captura de Marset: “La colaboración es clave”

Política
Sebastian Marset

"Estamos interesados en la información que pueda aportar", dijeron autoridades paraguayas sobre Sebastián Marset

Policiales
Agua de la canilla corriendo.

OSE anunció un corte de agua en Montevideo para este viernes 13 de marzo por tubería rota: la zona afectada

Servicios
Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo buscado por varios paises, requerido por varios delitos, jugando al futbol en Bolivia, donde era dueño y a veces jugaba en el equipo.

¿Por qué buscaban a Sebastián Marset? Los delitos que se le atribuyen y qué países pueden juzgarlo

Policiales
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