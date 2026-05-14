OSE abrió un llamado laboral para tres cupos con sueldo de $ 55.000 por 30 horas semanales: bases y requisitos

La administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para llenar tres puestos de trabajo con el título de consultor asistente de agrimensura, que estarán encargados de asistir a la división Agrimensura de la gerencia de obras del organismo.

Estas contrataciones se harán mediante un contrato de servicios de consultoría que durará 12 meses pero es prorrogable. La empresa estatal informó que dispondrá de estos cargos para realizar confección y registro de planos de mensura, relevamientos topográficos y tasaciones, según las bases del llamado.

Los consultores desarrollarán sus tareas en la sede central de OSE en Montevideo y tendrán una carga horaria semanal de 30 horas, por la que percibirán un sueldo de $ 55.447 más IVA.

Tareas previstas por este llamado de OSE

El concurso de OSE detalla una serie de actividades que desarrollarán los candidatos seleccionados bajo este cargo:



Asistir en oficina y en campo a los ingenieros agrimensores de la división en los trabajos de mensura con destino a expropiación, servidumbre, o cualquier otro acto de mensura para la adquisición de predios para la instalación de obras de infraestructura.

de la división en los trabajos de mensura con destino a expropiación, servidumbre, o cualquier otro acto de para la adquisición de predios para la instalación de obras de infraestructura. Participar en la confección de planos de mensura para presentar ante la Dirección Nacional de Catastro.

Realizar relevamientos topográficos en campo con el objetivo de brindar información métrica necesaria para la elaboración de proyectos de obras hidráulicas.

Búsqueda de antecedentes necesarios para tasaciones.

Centro de servicios de OSE. Foto: Presidencia de la República

El consultor deberá tener disponibilidad para viajar al lugar del proyecto para el desarrollo del mismo, informa OSE.

Requisitos para ser considerado

En cuanto a la formación necesaria, el llamado de OSE requiere mínimamente que los postulantes para este cargo sean estudiantes de la carrera de Ingeniero Agrimensor que tengan aprobadas como mínimo las asignaturas técnicas Topografía Planimétrica y Agrimensura Legal 1.

También se valora la experiencia en trabajos similares, como participación en cursos o talleres en CivilCAD, Manejo instrumental de topográfico y Geodésico (GNSS, estación total, nivel) o paquete office.

Postulaciones para este cargo

Los interesados podrán postularse hasta el 28 de mayo de 2026 enviando su CV al correo uru25pusu@ose.com.uy con el asunto “Ref. Nº 106/26 – Asistente de Agrimensura”. Para más detalles, se pueden observar las bases de este llamado a través de la página web de OSE.

Una persona realizando una gestión en línea. Foto: Pixabay

Según informó OSE, la recepción de la documentación será confirmada dentro de las siguientes 24 horas hábiles.