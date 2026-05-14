Conexión Ganadera: Tribunal de Apelaciones confirmó que la herencia de Basso irá a concurso

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo Turno confirmó la decisión que decretaba el concurso necesario de la herencia de Gustavo Basso, el socio de Conexión Ganadera que se suicidó en noviembre de 2024. Así surge de la sentencia a la que accedió El País.

La resolución, que ahora el tribunal confirmó, obligaba a suspender la posibilidad del administrador y de los sucesores a disponer de los bienes. También designaba a Alfredo Ciavattone como síndico (él ya tiene este rol en la causa por Conexión Ganadera y sus satélites) y llamaba a junta de acreedores.

El concurso había sido decretado por el juez Leonardo Méndez en agosto de 2025, pero aún estaba pendiente la resolución del tribunal. Se había definido tras una solicitud presentada por Estudio Bragard, Orihuela, Graciana Abelenda y Santiago Alonso.

Entre los bienes que ingresaron en aquel momento a la masa concursal había propiedades inmuebles y vehículos de alta gama, y algunos estaban específicamente a nombre de Basso mientras otros correspondían a razones sociales que pertenecían a él.