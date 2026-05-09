Polémica por Conexión Ganadera: auditoría al Sistema Nacional de Información Ganadera fue clasificada como reservada

La Auditoría Interna de la Nación (AIN), un órgano de control desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el informe de una auditoría realizada al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), cuyo objetivo era evaluar la integridad de la información utilizada por el sistema para la toma decisiones. El SNIG ha estado en el centro de la polémica por los casos de estafas como Conexión Ganadera, entre otros.

Sin embargo, el pasado 14 de abril la AIN decidió clasificar el informe como reservado, lo que implica que el contenido del documento no será de acceso público. Como argumento la AIN apeló al literal G del artículo nueve de la ley de Acceso a la Información Pública, que señala que cierta información puede mantenerse reservada temporalmente si divulgarla interfiere con el proceso interno de toma de decisiones de una institución pública.

El SNIG es el sistema que permite la trazabilidad ganadera en Uruguay, a partir de la identificación con caravanas de cada animal desde su nacimiento hasta su faena. El sistema lleva el registro de los movimientos, los controles sanitarios, las muertes, entre otros datos relevantes para la trazabilidad del ganado.

Las evaluaciones se dan en un contexto en el que el funcionamiento del sistema de trazabilidad y del sector ganadero en general han estado bajo atención pública y judicial, a raíz de las investigaciones vinculadas a fraudes como los de Conexión Ganadera, República Ganadera, Grupo Larrarte y Portfolio Capital, que dejaron a miles de inversores afectados y generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de control existentes y dudas sobre la responsabilidad de los organismos del Estado.

Ganado.

Pese a que la AIN clasificó el informe de auditoría como reservado, advirtió que la división encargada del SNIG (que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), “se encuentra mayormente abocada a la atención de los incidentes derivados de la operativa diaria, lo que limita su capacidad para analizar información estratégica y priorizar controles sobre los usuarios con mayor riesgo”.

Si bien no se conoce con detalle cuáles son las debilidades detectadas en el SNIG, ni su grado de gravedad, como tampoco las recomendaciones de la AIN para revertir esas prácticas, el informe de auditoría señaló que la situación actual “conduce a una gestión predominantemente reactiva, en detrimento de un enfoque preventivo y basado en riesgos”, por lo que recomendó “adoptar a la mayor brevedad posible las medidas necesarias para realizar una gestión más eficiente”.

Auditoría Interna de la Nación. Foto: Archivo El País

En declaraciones recientes a El País, el director del SNIG, Gabriel Osorio explicó que trabajan en modificaciones en el sistema de entrega de caravanas de ganado a los productores, con el objetivo de evitar que este insumo de trazabilidad pueda ser usado en estafas y maniobras de fraude como ocurrió con Conexión Ganadera.