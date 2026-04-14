El ganado de Conexión Ganadera ¿es de algunos o es de todos?: la propuesta de acuerdo de cobro a los inversores

El —poco— ganado que hay ¿es de algunos o es de todos? Esa pregunta planteó el contador Ricardo Giovio, contratado por Conexión Ganadera para diseñar la salida de la crisis, hace más de un año. Y pese a que los ahorristas han unido fuerzas en contra de los directivos de la empresa y no se enfocaron, durante este tiempo, a saldar esa pregunta, este lunes la Liga de Defensa Comercial (Lideco) anunció un proyecto de acuerdo que fue puesto a consideración de los inversores para poder lograrlo.

En Conexión Ganadera había diferentes tipos de contratos. En algunos de ellos, el inversor tenía ganado a su nombre y en otros no. A su vez, se constató que la empresa tenía una cantidad de ganado sensiblemente menor a la que declaraba en sus balances. Por solo citar un ejemplo, en el campo del tomador Pasfer debía haber casi 13 mil cabezas de ganado (entre las de Conexión Ganadera) y otras, pero solo se hallaron 822. Con esa previsión en mente, Giovio se preguntó en el streaming de enero de 2024: ¿el ganado que hay es de quienes lo tienen a su nombre o debe repartirse entre todos los inversores?

El acuerdo fue gestado en reuniones entre el síndico, Alfredo Ciavattone, Lideco y varios grupos de abogados de ahorristas. Se encontraron varias veces en el Colegio de Abogados del Uruguay y también fue discutido en un grupo de WhatsApp con más de 100 defensores. El gerente de Servicios Jurídicos de Lideco, Fernando Cabrera, explicó que la propuesta de acuerdo buscó la forma más equitativa de repartir los US$ 35 millones de dólares que se consiguieron a partir de la venta del ganado disponible. Según supo El País, se trató de 64 mil cabezas.

Con este acuerdo, dijo Cabrera, quienes no tenían ganado a su nombre cobrarán 5% del valor de su crédito (es decir, de lo que invirtieron). Quienes tenían ganado propio, cobrarán 33% del valor promedio del ganado efectivamente hallado por el síndico. Por el ganado que no existía, cobrarán 5% como el resto de los inversores. Por ejemplo: si según el contrato un particular era dueño de 100 vacas pero solo había 20, cobrará el 33% del valor de venta de esas 20. A su vez, se cuantificará el valor del crédito de las 80 restantes y de eso cobrará el 5%.

Uno de los beneficios de este acuerdo es que si llega a firmarse, los ahorristas podrán hacerse del dinero en un plazo máximo de 60 días. Esto, resaltó Cabrera, ahorra dinero a los inversores porque evita varios gastos, pero también significa que no deberán litigar en la Justicia de Concurso para determinar de quién es el ganado, cuestión que también conlleva una erogación económica.

Los inversores tienen plazo hasta el 12 de mayo para comunicarle al síndico Ciavattone si suscribirán o no el acuerdo. Para que llegue a concretarse, precisan que al menos el 85% de los acreedores participen.

El gerente Cabrera detalló, en su opinión, cuáles serían los escenarios que se configurarían para los dos grupos de inversores si el acuerdo naufragara. Expresó que, para aquellos que no tienen ganado a su nombre, podrían litigar buscando que la Justicia decrete que las cabezas de ganado que hay son de todos los inversores en partes iguales. El hecho de que la Justicia fuera a fallar eso es incierto y, además, llevaría dos o tres años de contienda. Pero en el caso de que se les diera la razón, afirmó Cabrera, cobrarían 8,6% del valor del ganado. "Hoy, en un plazo máximo de 60 días", podrían hacerse del dinero sin los gastos que conlleva un juicio.

Por otra parte, quienes tienen ganado a su nombre están renunciando a un tercio de su valor al aceptar el acuerdo, pero no hacerlo los somete al riesgo de que la Justicia resuelva que debe repartirse en partes iguales y cobrar aún menos.

"Por eso decimos que esto es un acuerdo que implica recíprocos concesiones, sacrificios, pero que obtiene un pago en un plazo breve de 60 días que no se obtendría de otra manera. Permite evitar toda una serie de gastos y de honorarios que tendría el que quisiera seguir impugnando, con lo cual tiene muchos puntos a favor. Y la gran ventaja es que esto es técnicamente sustentable desde el punto de vista jurídico y económico. Porque acá el gran esfuerzo fue buscar que los números cerraran. Le digo, hicimos todos los esfuerzos hacia un lado, hacia el otro, pensando un 1 % para allá, un 1 % para acá, y no es posible con los números actuales", resumió Cabrera quien aseguró que los números "se tensaron al máximo" para satisfacer a todas las partes.

Además, indicó que —de acuerdo a números aproximados que le comunicó Ciavattone— el pasivo aproximado de la empresa es de 410 millones de dólares. La mitad del pasivo se concentra en 570 inversores, informó El País en enero de 2025.

Más allá del eventual acuerdo por el dinero de la venta del ganado, los inversores podrán seguir el proceso judicial para cobrar —en el orden que está establecido en la ley— el dinero que resulte de la venta de otros activos, como lo es maquinaria, etcétera.

El País consultó a abogados defensores de ahorristas para conocer su visión sobre el acuerdo y las opiniones oscilan entre aquellos favorables a él y los que todavía no tomaron posición. Ignacio Durán, por ejemplo, sostuvo que participó "activamente" de la negociación y entiende que es una solución muy positiva. Él representa a casi 300 inversores. En un tono similar, Juan Pablo Decia, que defiende a más de 40, expresó: "Personalmente, y frente a la realidad que nos enfrentamos en cuanto a la relación activo y pasivo, entiendo que la fórmula propuesta es una razonable salida de distribución que respeta los equilibrios entre los distintos tipos de inversores . Además hay que tener presente que esto solo alcanza a la distribución de los activos biológicos (ganado) y no al resto de los activos que duplican lo obtenido por la venta de ganado, y que será distribuido en forma equitativa".

Otros colegas que también nuclean a decenas de clientes de Conexión Ganadera manifestaron que preferían esperar a informar a sus clientes sobre sus opciones para poder brindar un mejor panorama, pero no fijaron posición favorable ni contraria.