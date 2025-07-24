Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación

La selección de Uruguay en la fecha FIFA de marzo: días, horarios, sedes y cómo ver los partidos en vivo

Fútbol

Buenas noticias para Diego Aguirre: las dos vueltas clave en Peñarol y el 11 perfilado para jugar ante Albion

Fútbol
Maxi Gómez celebrando un gol con la camiseta de Nacional por el Torneo Apertura.

Nacional vs. Wanderers por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Fútbol
Nicolás Lodeiro en un partido representando a Nacional.

Jadson Viera busca resolver el embrollo en el mediocampo de Nacional y recurre a la experiencia de Lodeiro

Fútbol

Frente en alto: Juventud, con nueve y Sosa como figura, peleó pero al final se terminó el sueño de Libertadores

Fútbol
Selección de Irán. Foto: AFP.

"Nadie nos puede excluir": selección de Irán le respondió a Trump por dichos de que no estarán seguros en el Mundial

Fútbol
Mariano Soso, entrenador de Defensa y Justicia.

El polémico penal a Michael Santos que desató la furia del técnico Mariano Soso: "¿Cómo carajo podés dormir?"

Fútbol

Confirmados: así quedaron los bombos de la Libertadores y Sudamericana, que se sortearán la semana que viene

Fútbol

Primero jugador, después periodista y hoy DT: la historia Gabriel Di Noia, entrenador de Deportivo Maldonado

Fútbol

Mundial 2026: Copa Airlines conecta a los hinchas uruguayos con las ciudades en las que juega la Celeste

Mundial
Línea de 4
Los jugadores de Nacional festejan uno de sus goles ante Liga de Quito en la Libertadores Sub 20.

Triunfazo de Nacional ante Liga de Quito para seguir soñando en la Copa Libertadores Sub 20

Fútbol
Hayen Palacios celebra su gol en el partido entre DIM y Juventud.

DIM 2-1 Juventud por la Copa Libertadores: el pedrense, con nueve, luchó y en el final se le escapó su sueño

Fútbol
Federico Elduayen: entrenador de arqueros de O'Higgins de Chile.

Cortito: la piña de Federico Elduayen, ex arquero de Peñarol, al entrenador de Tolima en la Copa Libertadores

Fútbol
Luciano Rodríguez celebra su gol con el Neom SC.

Bien a lo goleador: mirá el tanto de Luciano Rodríguez para el empate del Neom SC en la liga de Arabia Saudita

Fútbol

Una ola de aplausos para Federico Valverde: mira como lo recibieron sus compañeros al entrar al vestuario

Fútbol

Agenda Deportiva del 13 de marzo de 2026: Nacional recibe a Wanderers, Peñarol juega en rugby y hay LUB

Fútbol

Desde el otro lado: el exarbitro internacional que pasó a formar parte del cuerpo técnico de Platense en la C

Fútbol

Gastón Pereiro abrochó su retorno al fútbol uruguayo hasta diciembre y jugará una copa internacional

Fútbol
Federico Armas y Víctor García Paullier firman el acuerdo con la Intendencia de Canelones, por un predio en Parque Roosevelt.

La AUG firmó un acuerdo histórico, que le dará un predio en el Parque Roosevelt, por 20 años

Golf
El nuevo gimnasio de Unión Atlética

Unión Atlética inaugura una nueva sala de musculación con el objetivo de "abrirle las puertas al barrio"

Multideportivo
Las Cimarronas, selección uruguaya femenina de hockey, jugando ante Escocia en el Pre Mundial.

Las Cimarronas cayeron ante Escocia y quedaron fuera de las semifinales en el Pre Mundial de hockey femenino

Multideportivo
Santiago Massa defendido por Gustavo Barrera

El Reclasificatorio pone en juego tres partidos que pueden apretar la lucha por los playoffs: hora y dónde ver

Basquetbol
Skyler Hogan defendido por Mateo Bianchi y Elijah Weaver, en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting.

Liga Uruguaya de Básquetbol: Malvín aplastó a Macabi; Peñarol se lo ganó de atrás a Defensor Sporting

Basquetbol
Federico Scarabino gana el Ironman 70.3 en Punta del Este.

Pisó fuerte: Federico Scarabino consolidó una gran actuación para ganar el Ironman 70.3 en Punta del Este

Multideportivo

Un club europeo hizo una oferta formal por el 70% de la ficha de Rodrigo Martínez, una de las joyas de Nacional

Fútbol

Pablo Mieres sobre la respuesta de Flavio Perchman: "Nos indigna cómo están manejando a Nacional"

Fútbol
Marca Personal
"Me regaló una noche mágica", dijo Doris, la mamá de Fede Valverde, y confesó un secreto con el Pajarito

"Me regaló una noche mágica", dijo Doris, la mamá de Fede Valverde, y confesó un secreto con el Pajarito

Fútbol
Increíble momento en Champions: Kinsky, arquero de Tottenham, tuvo dos errores graves y salió a los 16 minutos.

Increíble momento en Champions: Kinsky, arquero de Tottenham, tuvo dos errores graves y salió a los 16 minutos

Marca Personal
"Así no me falta nada": el nutricionista de Martín Satriano reveló la estrategia y la "pócima" en su dieta.

"Así no me falta nada": el nutricionista de Martín Satriano reveló la estrategia y la "pócima" en su dieta

Marca Personal
¿Lo habrá escuchado? Mirá lo que le gritaron a Leo Fernández justo antes de su gol a Deportivo Maldonado

¿Lo habrá escuchado? Mirá lo que le gritaron a Leo Fernández justo antes de su gol a Deportivo Maldonado

Marca Personal

Flavio Perchman sobre Pablo Mieres: “¿Cuántos votos sacó en la última elección? No llegó ni a edil”

Fútbol

Los memes más cómicos sobre el hat-trick de Valverde en Champions: del "asador" a la reacción eufórica de Mbappé

Fútbol

Álvaro Arbeloa elogió a Valverde y lo comparó con una leyenda del Real Madrid: “Es el Juanito del Siglo XXI”

Fútbol

Henry, Guardiola, Zidane, Trent y Courtois se rinden ante Fede Valverde: "Solo le faltó jugar de portero"

Fútbol

Jorge Fossati cerca de volver al ruedo en un equipo grande, de una liga que dirigiría por primera vez

Fútbol

Días, horarios, partidos, dónde verlos en vivo y los árbitros: así se jugará la sexta fecha del Torneo Apertura

Fútbol

Cómo quedaron las tablas del Apertura y Descenso tras el empate de Peñarol y la derrota de Nacional

Fútbol
Las recomendadas
Axel Casal firmando el contrato en la sede de la AUF.
Fútbol

Axel Casal, el hijo de Paco que fue clave en la firma de los contratos con AUF: quién es y su rol en Tenfield

Brian Fernández, flamante incorporación de Fénix.
Fútbol

Brian Fernández con Ovación: el “renacer” en Fénix, un gesto del Lolo Estoyanoff y cuál es su “batalla” diaria

River Plate tras la dura temporada 2025.
Fútbol

De Primera a la C: el drástico presente de los clubes del Prado y los desafíos de River y Bella Vista para volver

Darwin Núñez y José María Giménez tras el partido entre Uruguay y Argentina por Eliminatorias.
Fútbol

De las figuras a los que pierden pie: el presente de probables convocados de Uruguay para el Mundial en sus clubes

Federico Valverde tras su épica noche de Champions League con el Real Madrid.

De “memorable” a “fulminante” y críticas a Guardiola: qué dicen los medios tras el show de Federico Valverde

Fútbol

Arranca la Segunda División Profesional: las altas y entrenadores de todos los planteles, partidos y dónde ver

Fútbol

"Sospechas infundadas" y "clima de presión": gremial de árbitros le contestó a Ignacio Ruglio y lo denunciará

Fútbol

El plan de Peñarol para mejorar el acceso al Campeón del Siglo: lo que ya se hizo y los problemas a resolver

Fútbol

El "blindaje" que prepara Nacional para su masterplan del Gran Parque Central y qué objetivo persigue

Fútbol

Diego Zabala: la ilusión con Liverpool, las críticas a Jadson Viera y el “atrevimiento” por su foto con Messi

Fútbol

Nieves, DT de Albion, sobre los datos para mejorar y dañar a Peñarol, su próximo rival: "Sabemos por dónde ir"

Fútbol
conaprole.png secom.png logo_bluec.png
Crecer, madurar

Experto en medicina estética: "¿Querés saber si envejecés más rápido o más lento que tu edad biológica?"

Vida Sana
Mujer comiendo ensalada.jpg

Por qué no hay que sentir culpa por los antojos durante el embarazo, según los expertos

Mente
Comiendo manzana.jpg

Ingeniera de alimentos advierte que usar jabón para lavar frutas es riesgoso y explica cómo hacerlo bien

Nutrición
Plato y reloj.jpg

Ana Kausel, endocrinóloga: “Estas son las cosas que nunca le haría a mi cuerpo: el ayuno es una de ellas”

Nutrición

Personalidad resistente: cómo hacer del estrés laboral un motor de crecimiento personal

Mente
Woman,Using,Cotton,Pads,Cleaning,Face,With,Micellar,Water,Caring

Protector solar y redes sociales, los 5 errores de skincare que debés evitar para tener una piel sana en 2026

Vida Sana

La sorpresiva confesión de Carlos Barceló sobre el tachón al trofeo en Carnaval y el cruce con Valeria Ripoll

Teatro y Carnaval

"¿Quién es la máscara?" presentó nuevos personajes y desenmascaró a artista referente del rock en el piel de Buey

TV y radio

Cumbia medieval, ópera y humor: el fenómeno viral argentino Vox Popurri llega por primera vez a Montevideo

Teatro y Carnaval

Oscar 2026: quiénes son los directores nominados y qué chances tienen de llevarse la estatuilla dorada

Cine

Figuras de la TV y el teatro se reúnen en el escenario para protagonizar una comedia de una dramaturga francesa

Teatro y Carnaval