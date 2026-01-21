Quiebre histórico en la TV: el Desfile de Carnaval no irá por Canal 10 y pasa a otras señales abiertas

Redacción El País.

El próximo Desfile Inaugural de Carnaval del jueves 22 de enero marcará un antes y un después en la historia de la televisión uruguaya. Por primera vez desde fines de los años 60, el evento no será transmitido por Canal 10, la señal que acompañó de forma ininterrumpida —con producción propia o asociada con Tenfield— el inicio oficial de la mayor fiesta popular del país.

La edición de este año irá por VTV y en las señales abiertas de Canal 4 y TV Ciudad, según confirmaron a TV Show.

Los cambios se generan en el marco de un escenario de tensión y negociaciones cruzadas por los derechos del fútbol uruguayo, un conflicto que terminó impactando también en uno de los productos televisivos más tradicionales y con mayor audiencia del verano, cuyos derechos televisivos pertenencen a Tenfield desde 2004.

“Canal 10 transmitió por primera vez el desfile allá por 1968 y desde entonces prácticamente los hizo todos”, recuerda Silvio Rienzi, productor histórico de Saeta, que participó de las transmisiones desde 1997 y vivió desde adentro varias de las transformaciones técnicas, artísticas y televisivas del Carnaval.

Desde siempre hubo un acuerdo tácito o escrito entre los canales abiertos privados: Saeta transmitía el Desfile Inaugural mientras que los canales 12 y 4 hacían lo mismo con las dos jornadas del Desfile de Llamadas. En 2004, Tenfield obtuvo los derechos televisivos de ambos eventos y mantuvo esa tradición en virtud de una obligación contractual que tiene para que los desfiles estén también en una pantalla abierta de TV, además de su señal para abonados VTV.

Para este 2026 y en el marco de las negociaciones pendientes con por los derechos del fútbol, Tenfield cerró con TV Ciudad como pantalla abierta y más tarde acordó con Canal 4. El desfile también estará en VTV y en Antel TV por streaming. Para el Desfile de Llamadas, el escenario es incierto todavía. Quizás para ese entonces haya acuerdo por el fútbol con los cables Montecable, TCC y Nuevosiglo (vinculados a 4,10 y 12) y la fiesta del tambor vuelva a las señales tradicionales o se repita el mismo escenario que en la actualidad.

Alejandro Camino en una de las transmisiones de Desfile de Carnaval de Canal 10.

De 18 de Julio al estéreo y la era color

Los primeros desfiles televisados fueron posibles gracias al ingenio técnico: dos cámaras fijas sobre la avenida 18 de Julio —una de ellas ubicada en la azotea de Casa Soler— y cableado desde la calle.

Con el paso de los años, el desfile fue incorporando hitos técnicos. La llegada del color, primero, y luego el sonido estéreo, que tuvo en el Carnaval de 1998 un punto alto. “Fue el primer desfile transmitido en estéreo: de un lado escuchabas la cuerda de tambores y del otro la murga. Para la época fue una locura”, explica Silvio Rienzi. Esa experiencia, destaca, nunca volvió a repetirse ni siquiera en tiempos recientes.

La historia televisiva del desfile también está marcada por grandes nombres de la comunicación. Por la pantalla de Canal 10 pasaron figuras como Cristina Morán, Humberto de Feo, Humberto de Vargas, Isabelino ‘Tito’ Larraz, Carlos Modernel, Ricardo Artola, Alejandro Camino, entre otros. Más recientemente, se formaban equipos "mixtos" entre figuras de Saeta y Tenfield, con participación de Marcelo Fernández, Yessy López, Noelia Etcheverry, entre otros.

Rienzi recuerda que en los primeros desfiles las notas se hacían con ingenio. “No había móviles: grababan en cinta y una moto traía los rollos al canal. Era un falso vivo, había que ser creativo”, cuenta.

A lo largo de las décadas también hubo ediciones atípicas. En 1991, el desfile se realizó en el Estadio Centenario, una experiencia que generó críticas porque se perdió el espíritu de corso callejero. Más recientemente, en 2022, se mudó a las canteras de la Rambla durante la postpandemia.

Pese a esos cambios, el desfile mantuvo siempre altos niveles de audiencia en la pantalla de Canal 10. “Históricamente estuvo entre los cinco programas más vistos del año”, subraya Rienzi.

En esta ocasión, el Desfile irá por Canal 4, TV Ciudad, Antel TV (streaming) y VTV en los cables Montecable y gran parte de los cableoperadores del Interior.