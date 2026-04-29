Nacional visita a Universitario por Libertadores en lo que puede ser un punto de inflexión: hora y dónde ver

Enviado Lima / Perú

El partido de esta noche para Nacional tiene olor a punto de inflexión de lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Enfrenta a Universitario en el Estadio Monumental de Lima sabiendo que ganando colocará un pie y medio en la siguiente fase y se acercará a su objetivo de ser primero del grupo B, cuando le van a quedar dos partidos para definir en el Gran Parque Central y la visita a Ibagué contra Deportes Tolima.

Pero tiene que ser un punto de inflexión en el armado del equipo, en el juego y en el resultado, más aún sabiendo que, desde su llegada, Jorge Bava no ha logrado estabilizar una oncena ni tampoco un funcionamiento. De hecho, los tricolores arriban a este duelo tras perder con Danubio 2-1 en el torneo doméstico y quedando octavos en el Apertura, muy lejos del líder Racing.

Hasta el cierre de esta edición, los jugadores no tenían certeza de quiénes iban a ser los titulares ya que en Montevideo el equipo no entrenó con la oncena que irá desde el vamos hoy. Es probable que Bava apele a los regresos de Emiliano Ancheta y Camilo Cándido en los laterales, más allá de que el segundo no está al 100% todavía y que esa razón sería la única para que no sea titular hoy. También es probable que el DT busque armar su tradicional “arbolito” con el 4-3-2-1 con Maximiliano Gómez como referencia de ataque.

Enfrente estará un equipo alicaído, que está cuarto en la liga peruana, que ayer cesó a su director deportivo (Alvaro Barco), que tiene a un entrenador interino (Jorge Araújo) y que está último en el grupo después de empatar en Colombia 0-0 contra Deportes Tolima y de perder en su casa ante Coquimbo Unido. Su lugar en la tabla lleva al equipo Crema a tener la urgencia de ganar para ponerse en carrera por la clasificación en una llave donde Nacional es favorito.

Universitario generalmente juega con un 3-5-2, con un volante tapón bien replegado contra la línea defensiva y con dos carrileros que son de los más fuerte que tiene el equipo, ya que busca la amplitud y la velocidad por afuera. Ellos son el experimentado jugador de selección Andy Polo y José Carabalí, de los que ha tenido más rendimientos regulares en plantel que tiene como goleador a Alex Valera y que factiblemente tendrá como acompañante a Edison Flores, de los más cuestionados en el presente del equipo.

El Nacional de Bava ha tenido chispazos en su juego. Necesita que esos buenos minutos sean de mayor cantidad y sostener algunos circuitos de juego y rendimientos que han mostrado mejoría, como el de Baltasar Barcia, que viene de menos a más en la temporada. Vale recordar que Nicolás “Diente” López no viajó por lesión.