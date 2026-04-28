Compras web: Aduana decidió prorrogar entrada en vigencia de medida que hace "inviable" exonerar IVA en paquetes de EE.UU.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) puso en suspenso y en parte dio marcha atrás con la medida que hacía "impracticable" la exoneración de IVA a las compras por Internet que provienen de Estados Unidos. La Aduana había resuelto que para que no pagaran IVA ("Impuesto Temu") a partir de este 1° de mayo, las compras provenientes de Estados Unidos, las plataformas y las empresas vendedoras estadounidenses debían registrarse en forma presencial ante el organismo. Los couriers se habían manifestado contrarios a ello.

El docente e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), Leonardo Veiga había señalado que "no alcanza con que el paquete venga de Estados Unidos para acceder a la exoneración”, sino que además “el emisor de cada factura comercial del envío debe estar registrado. Y si uno no lo está, la exoneración no aplica”. A su entender eso “convierte una preferencia que existe en el papel en una preferencia de acceso difícil en la práctica. Formalmente se mantiene. Operativamente, se restringe”.

Este martes, la DNA comunicó que "resolvió prorrogar hasta el 1º de junio de 2026, la fecha de exigencia del cumplimiento de las disposiciones para el tratamiento de la exoneración del IVA en envíos postales internacionales y crear un grupo de trabajo con la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC) para evaluar la evolución del registro y posibles medidas adicionales de facilitación".

Plataforma de compras Temu. Foto: Canva.

La CUC había expresado el lunes su "profunda preocupación" por los "cambios constantes" en la aplicación de la normativa y durante el fin de semana los 12 couriers que integran la gremial suspendieron los vuelos con paquetes hasta nuevo aviso.

Además de poner en suspenso la medida, la DNA en parte dio marcha atrás con la misma. Es que comunicó que el organismo "registrará de oficio las 10 principales empresas en la que ciudadanos uruguayos realizan compras internacionales, mediante el uso del régimen de envíos postales internacionales" que "representan en promedio, un 20% del total de compras realizadas a empresas de Estados Unidos", en vez de obligarlas a registrarse presencialmente.

"Aún resta incorporar al régimen un 30% de los proveedores habituales de Estados Unidos que representan aproximadamente un 3% del total de envíos internacionales", añadió.

Dirección Nacional de Aduanas. Foto: Fernando Ponzetto

Mientras la gremial de couriers había señalado que "esta situación no solo afecta al sector, sino que impacta directamente en miles de uruguayos que organizan sus compras, comparan precios y planifican su economía en función de este beneficio", la DNA salió quitarle trascendencia.

"Es importante destacar que la cantidad de envíos postales internacionales que promediamente provienen desde territorio de Estados Unidos representan el 12% del total", indicó la Aduana.

También el organismo salió al cruce de la suspensión de vuelos de los couriers. "Como dato informativo es importante señalar que en los vuelos de arriban hoy al Aeropuerto Internacional de Carrasco, se ha declarado una cantidad total de 7.997 de envíos postales internacionales. Esta cifra habla de una operativa y cifras totalmente normales, si se tiene en cuenta que el número promedio es de 8.000 envíos diarios".