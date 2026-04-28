Inversión en maquinaria industrial cayó 45,3% durante el primer trimestre de este año, ¿a qué se debe?

El Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ) de la industria disminuyó 45,3% respecto al mismo trimestre del 2025 y un 9% en comparación con el trimestre anterior según un informe elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias (CIU). Esto se explica porque se compara con un período de inversión “excepcionalmente alta”, relacionada a la construcción de la nueva planta de la empresa forestal Lumin, por la que habían dicho que invertirían US$136 millones.

A su vez, en el último año móvil cerrado a marzo de 2026, el IMEQ tuvo un incremento interanual de 7,4%.

Por otra parte, el IMEQ general de la economía cayó 7,5% en la comparación interanual. En tanto, al excluir los factores estacionales e irregulares, en el primer trimestre de 2026, el cayó respecto al trimestre anterior 2,2%. Considerando el último año móvil cerrado a marzo de 2026, aumentó 4,2% en términos interanuales.

Si no se tienen en cuenta las empresas localizadas en zonas francas, ni los factores estacionales e irregulares, la caída fue de 2,5% respecto al trimestre anterior, mientras que en último año móvil cerrado a marzo de 2026 mostró una caída de 0,9% en términos interanuales.

Principales empresas

Si bien el estudio no distingue las empresas que realizaron mayores inversiones, hace referencia a las que importaron bienes del sector industrial. En la primera posición se ubicó Femsa (Coca Cola) con una inversión en maquinaria y equipos por US$ 4 millones, que el pasado miércoles anunció una nueva inversión de US$ 8,5 millones para la importación de la maquinaria desde Alemania en 200 contenedores.

Por su parte, Lumin se ubicó en segundo lugar con importaciones en maquinaria por un total de US$ 3,3 millones en el primer trimestre de este año. El informe destacó la participación de la empresa forestal en el mercado uruguayo y reconoció que constituye una de las empresas de aserrado de madera más grandes del país por su instalación de una nueva planta de producción de contrachapado en Melo, Cerro Largo.

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) realizó una inversión en maquinaria y equipos por US$ 2,2 millones, que comprende, la adquisición de maquinarias y aparatos de aluminio para el almacenamiento de bebidas.

Por otra parte, la farmacéutica Iclos se consolidó en el cuarto puesto entre las empresas industriales que más importaron bienes de capital en el primer trimestre de este año con US$ 1,8 millones. Mientras que en último lugar se ubicó Industria Sulfúrica, que adquirió principalmente aparatos y dispositivos para licuefacción de aire por US$ 0,6 millones.

Sectores

En el primer trimestre de 2026, la inversión en maquinaria y equipos de alimentos, bebidas y tabaco cayó 9,7% en relación con el mismo trimestre del año anterior y el IMEQ de la industria sin considerar esta agrupación sectorial cayó 48,2% en igual comparación, explicado por la inversión de Lumin.

Tabaco.

Por otra parte, en función del lugar de destino, el IMEQ del sector privado cayó 6,6% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior. En términos desestacionalizados, en el primer trimestre del año, el indicador se redujo un 1,3% respecto al cuarto trimestre de 2025.

Si se excluye la inversión de empresas localizadas en zonas francas, también se registró una caída interanual de 11,5%, mientras que en comparación con el trimestre anterior se redujo 1,6%.

El IMEQ del sector público en el primer trimestre de 2026 cayó 21,4% respecto al mismo período de 2025, mientras que en términos desestacionalizados y en comparación al período inmediato anterior, el IMEQ tuvo un aumento del 5,6%.

Entre las inversiones realizadas por el sector público, en el primer trimestre de 2026, se destacan principalmente las compras realizadas por Ceibal por US$ 16 millones. La inversión de maquinarias y equipos se debió principalmente a las importaciones de computadoras por US$ 14 millones, mientras que Antel realizó importaciones en bienes de capital por US$ 5 millones.