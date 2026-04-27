El ciclón dejó vientos de 90 km/h y ahora llega el aire polar: lo que hay que saber del tiempo en Uruguay

Vientos de 90 kilómetros por hora azotan este lunes a la zona de Punta del Este, mientras que otras áreas costeras del país como la rambla de Montevideo las rachas superan los 70 km/h. Esto mientras se producen intensas marejadas producto de un ciclón extratropical ubicado al sur de Uruguay, que permitirá el ingreso de una masa de aire frío de origen polar con sensaciones térmicas cercanas a cero grados.

En la mañana de este lunes rige una alerta naranja y otra amarilla del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). La advertencia más fuerte es para toda la costa de Maldonado, mientras que la de menor grado va desde San José hasta Rocha, incluyendo a Montevideo. Esta alerta por viento también menciona que "en los departamentos costeros del Río de la Plata y el océano Atlántico se espera que se produzca un intenso oleaje", generando "una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua". Además, "ingresará una masa de aire frío que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas".

En Punta del Este, según el meteorólogo José Serra, se registraron ráfagas de 91 kilómetros por hora. El País constató que una embarcación rompió amarras en el puerto e impactó contra la rambla, lo que provocó el destrozo de un deck de madera que hay en esa zona.

Embarcación impactó contra rambla de Punta del Este por fuertes vientos y marejada. Foto: Ricardo Figueredo

En Montevideo también hubo vientos de 74 kilómetros por hora, según Serra. Esto hizo caer árboles y ramas. En cuanto a lluvia, ha sido "poco y nada", ya que los acumulados no superan los tres milímetros. Sí hubo una "tormenta que dio lugar a granizo" en la zona este del país, tanto en Maldonado como en Rocha.

Rachas de viento fuerte tiraron árboles y ramas en Montevideo este lunes 27 de abril de 2026. Foto: Leonardo Mainé

"La causa de esto es la circulación ciclónica del viento", que favorecerá el ingreso de una "masa de aire muy fría, de origen polar con trayectoria continental, o sea que viene seca, con bajo porcentaje de humedad, y va a quedarse por varios días sobre el territorio nacional, por lo menos hasta el miércoles inclusive", según Serra.

Las temperaturas máximas no superarán los 15° o 16° pero las sensaciones térmicas serán "próximas a cero grados" este lunes en zonas costeras de Montevideo, Canelones y Punta del Este. A partir del martes "las condiciones mejoran sustancialmente" porque la intensidad del viento caerá a suave o moderada, y la sensación térmica ya no será tan baja, aunque Serra entiende que están dadas las condiciones para que tenga lugar en el interior del país la primera formación de heladas agrometeorológicas del otoño. El miércoles, pese a que continuará el frío, la máxima podría llegar a 18°.

Ya el jueves, según Serra, la masa de aire frío se habrá alejado y la temperatura máxima llegará a 19°, 20° o 21°, dependiendo de la zona del país, aunque tanto la mañana como la noche serán frescas, con 10° o menos.

Pronóstico del tiempo para el viernes 1° de mayo

Mientras tanto, el meteorólogo indicó que por el momento no se pronostican lluvias. El viernes, feriado del 1° de mayo, estará "bastante potable" con buena cobertura de sol y con temperaturas que oscilarán entre 9° de mínima y 20° de máxima, es decir, "agradable para lo que es el otoño".

Esta estación, según marca la tendencia, tendrá "temperaturas con sesgos de dos o tres grados por encima de lo normal", continuando la línea de marzo, que tuvo "2,2° por encima de la media".