Inumet emitió una alerta naranja y otra amarilla por vientos que pueden llegar a 90 km/h o más

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja y otra amarilla en la mañana de este lunes 27 de abril. Se trata de una advertencia por vientos fuertes o muy fuertes que se desarrollarán, al menos, hasta el mediodía.

También se avisa del ingreso de una masa de aire frío que provocará un "marcado descenso de las temperaturas" y de un "intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento" en las costas del Río de la Plata y el Océano Atlántico.

Localidades afectadas por la alerta naranja

En la alerta naranja, Inumet indica que un "aumento de gradiente de presión generará un incremento en los vientos sostenidos del suroeste" y en estas zonas "se prevén intensidades de 60-70 km/h con rachas entre 80-90 km/h y ocasionalmente superiores".

"Acompañando esta situación, ingresará una masa de aire frío que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas. En los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico, se espera que se produzca un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua", añadió.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Alertas naranja y amarilla de Inumet el 27 de abril de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Inumet, en el caso de la alerta amarilla, tiene una descripción similar pero prevé intensidades de 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h.

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Jacinto, San Luis, Santa Lucía, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: San Francisco de las Sierras y Solís de Mataojo.

Maldonado: El Edén, Gregorio Aznárez, Nueva Carrara y Pueblo Solís.

Montevideo: todo el departamento

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo y Rocha.

San José: Capurro, Ciudad del Plata, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.