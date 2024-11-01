El domingo 14 de noviembre de 1971, la Armada Nacional había preparado una fiesta en el Parador Kibón, muy cerca de la playa más popular de Montevideo. Fue un día muy caluroso. La zona se llenó de gente. Más de 10 mil personas asistieron para ver las demostraciones de dos helicópteros de guerra que la institución le había comprado a Estados Unidos mediante una vidriosa transacción que había generado un escándalo político.



Pero cuando comenzó el espectáculo, las cosas empezaron a salir mal. Un helicóptero se estrelló encima del otro. Se prendieron fuego. Empezaron a explotar. Las aspas de las dos naves se rompieron. Los trozos se dispararon como cuchillas desaforadas contra el público. Ver más episodios

La historia no está conformada solo por los hechos, sino también por las personas. Por eso en este año de conmemoraciones, El País también lanza el podcast “Írritos, nulos, disueltos”, en el que, a lo largo de seis episodios, se aborda la trayectoria de personajes clave para entender el nacimiento del Uruguay.

Un elenco variopinto de hombres y mujeres, no solo orientales, que resumen en sus vidas esos años volátiles e inciertos, así como los múltiples proyectos que existían para este pedazo de tierra en el que finalmente se consolidó el Uruguay independiente. Ver más episodios

En la década de 1980, Adolfo Antelo era el religioso más querido de la sociedad uruguaya. Cada domingo salía en televisión. Tenía el porte de un actor de cine y un magnetismo que conquistó el interés de cientos de jóvenes y se ganó la simpatía del Papa Juan Pablo II. Ver más episodios

El 13 de octubre de 2022 se cumplen 50 años del accidente de los Andes. El País preparó un podcast de nueve episodios que, a través de una narración sonora, reconstruye un hecho histórico que cinco décadas después sigue vigente, y sue nunca fue contado de esta forma. Ver más episodios

Antiguos crímenes, casos célebres, que llenaron las páginas de la prensa uruguaya en el pasado. Giros inesperados, tiroteos infernales, enigmas, misterios: Crímenes, un podcast de El País, es una adaptación de Belen Fourment de la serie Crímenes que Marcaron la Historia de José Luis Aguiar publicada en 2023 en El País. Coordinación realizada por Valentina Caredio. Edición de Sonido, por Uycast. Ver más episodios