Nacional vs. Juventud de Las Piedras en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto

El Gran Parque Central recibe la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya con el partido que tiene cara a cara a Nacional con Juventud de Las Piedras (16:30 - DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y Antel TV) y en el que hay puntos muy importantes en juego.

Cerrando el primer tercio del último certamen corto del año, cada unidad suma muchos para los distintos objetivos y el Bolso sabe que no puede dejar unidades para ilusionarse con pelear el Clausura, pero también estar agazapado en la Anual donde intenta afianzarse en los puestos de copas, pero mirando de reojo el primer puesto.

Por su parte, los dirigidos por Sergio Blanco saben que de ganar también se meterán en la pelea por el certamen corto y suma puntos relevantes pensando en arrimarse al octavo puesto, el último que otorga plaza en un certamen internacional de cara a la próxima temporada.

Daniel Carreño contaría con un once conformado por Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera; Lucas Rodríguez, Santiago Silva; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera, mientras que la visita llegaría a La Blanqueada con una oncena delineada por Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Kevin Rolón; Emanuel Cecchini, Leonel Roldán, Ramiro Peralta, Gastón Pereiro; Alejo Cruz, Fernando Mimbacas.