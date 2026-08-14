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El País Ovación Fútbol

Las tablas de posiciones de la Liga AUF Uruguaya 2026

Repasá todas las clasificaciones del torneo uruguayo de Primera División en el que 16 equipos luchan por el título de campeón, por el pasaje a las copas internacionales y por la permanencia.

El País
El País
14/08/2026, 11:57
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La Liga AUF Uruguaya 2026 sigue su curso y tras la disputa del Torneo Apertura y el Torneo Intermedio, la temporada continúa con el Torneo Clausura que será definitorio en todas las tablas de posiciones.

Es que por un lado, hay equipos que pelean por el título del Clausura, la Tabla Anual y la clasificación a las copas internacionales de cara al 2027 y, por otro, varios luchan por mantener la categoría.

Cabe recordar que los ocho primeros equipos de la acumulada disputarán Copa Libertadores —en el caso de los cuatro primeros— y Copa Sudamericana —en el caso de los siguientes cuatro clubes— en la temporada 2027.





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