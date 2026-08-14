Meteorólogo Mario Bidegain: "Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno de El Niño tan intenso"

El meteorólogo Mario Bidegain confirmó que la tendencia indica que el fenómeno El Niño que comenzó este año y que se extenderá hasta 2027 será más fuerte que los registrados años atrás. Consiste en un significativo calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical, lo que por movimientos atmosféricos se traduce en mayor probabilidad de lluvias intensas en Uruguay.

"Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno de El Niño tan intenso", advirtió el especialista, que luego añadió que el pronóstico del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo) para noviembre y diciembre de 2026 "sigue proyectando un Niño 'muy fuerte' con anomalías de temperaturas +3,5 a +4,0°C".

"Las anomalías en el Pacífico oriental se esperan lleguen a +5°C por encima del promedio", advirtió.

Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno de El Niño tan intenso. El pronóstico de @ECMWF para ND 2026 sigue proyectando Niño "muy fuerte" con anomalías de temperaturas +3,5 a +4,0 °C. Las anomalías en el Pacífico oriental se esperan lleguen a +5 °C por encima del promedio. pic.twitter.com/TlbpaTAOJD — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 12, 2026

En diálogo con El País indicó que "posiblemente desde 1877 no hemos tenido uno tan potente", porque "este Niño ya es mas fuerte que el de 1997/1998 a esta misma altura del año y que el de 2015/2016 también".

Tiempo atrás Bidegain había explicado a El País que un "Niño fuerte" (superior al débil y al moderado) sucede cuando las aguas se calientan entre un grado y medio y dos grados por encima de lo normal. La categorización de "super Niño" se usó para el caso de 2015 y 2016, cuando el calentamiento "llegó a casi tres grados". Pero en este caso se prevé que la marca supere esa cifra, y por eso los meteorólogos han emitido varias advertencias.

En las últimas horas también informó que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) publicó un nuevo informe que indica que hay 95% de probabilidades de que entre octubre, noviembre y diciembre haya un Niño "muy fuerte" y un 69% de probabilidades de que evento supere a todos los observados desde 1950.

La #NOAA ha publicado su informe #ElNiño (AGO26): 95% de un evento "muy fuerte" para OND26. 69% que este evento supere a todos los observados desde 1950. 90% de evento "muy fuerte" en primavera y verano H.S 2026/27. La % de impactos consistentes con El Niño son aún mayores. pic.twitter.com/azw56PgiXH — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 13, 2026

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

De cara a los próximos días, el pronóstico del tiempo indica que habrá varias jornadas nubladas. Entre viernes, sábado y domingo se esperan temperaturas más altas que las registradas hasta este momento de la semana, pero a partir del lunes volverán a bajar.

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en Montevideo y el área metropolitana durante sábado y domingo habrá una mínima de 11° y una máxima de 17°, con probables precipitaciones pero que no se prevén fuertes. El lunes, en cambio, la temperatura caerá a 9° y 13°. En otras zonas del país y fundamentalmente en el norte y en el este se esperan lluvias intensas desde el domingo por los siguientes tres o cuatro días.