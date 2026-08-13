Meteorólogos anuncian que habrá un respiro del frío: "Repunta un poquito a partir del viernes"

El frío intenso está azotando a Uruguay pero habrá un respiro este fin de semana, según anuncian varios meteorólogos e incluso el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Entre viernes, sábado y domingo habrá temperaturas más altas, pero a partir del lunes volverá la tendencia a la baja.

El meteorólogo Guillermo Ramis anunció que la temperatura "repunta un poquito a partir del viernes, por tres días va a estar entre 15° y 16° grados la máxima, pero el lunes nuevamente 12°, el martes 12°, el miércoles 12°", dijo, y anunció que serán días mayormente nublados.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) indicó que este jueves habrá entre 8° y 12° con algunos chaparrones pero "poca cosa", el viernes la temperatura oscilará entre una mínima de 10° y una máxima 15° con cielo cubierto, el sábado se esperan entre 11° y 16° con algunos chaparrones y el domingo entre 14° y 15° y cubierto, de momento sin lluvias.

El meteorólogo Mario Bidegain ya había informado este miércoles en su cuenta de X que habría una mejora en el estado del tiempo a partir del viernes con un ascenso en la temperatura. En concreto, compartió un pronóstico del tiempo que indica que entre viernes, sábado y domingo la temperatura máxima será de 16° o 17°, y la mínina de 12° a 14°, ambos valores por encima de los registrado hasta ahora en la semana. En todos los casos se esperan cielos cubiertos, con cero horas de sol.

#Pronóstico para #Montevideo (URU) de MIE12 a MAR18 agosto, según @meteoblue. Algunas lloviznas para MIE12 y JUE13 con tmax/tmin de 11°/8° y 13°/10°. Mejora con ascenso temp. el VIE14 (16°/12°) y SAB15 (17°/13°). Lluvias y tormentas DOM16 con 17°/14°. Mejora el LUN17 con 14°/11°C pic.twitter.com/uX91iIFIjr — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 12, 2026

El pronóstico del tiempo de Inumet

Para Montevideo y el área metropolitana Inumet anuncia 7° y 11° con cielos cubiertos y precipitaciones escasas y aisladas este jueves. Para el viernes indica 7° y 14°, nuboso y cubierto. Hacia el sábado Inumet indica 9° de mínima y 17° de máxima, con probables precipitaciones.

El pronóstico señala para el domingo 10° y 16° con probabilidad media de lluvias y para el domingo ya se prevé una nueva caída con 9° de mínima y 13° de máxima, con baja probabilidad de lluvias.

Una mujer camina con paraguas un día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

En el norte se espera que el fin de semana haya temperaturas incluso más altas, cercanas a 20° o superiores, y también se prevé que llueva.