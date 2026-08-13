Meteorólogos anuncian que habrá un respiro del frío: "Repunta un poquito a partir del viernes"
Durante tres días se esperan temperaturas más altas pero luego volverá la caída. No se prevén fuertes lluvias en Montevideo pero sí estará nublado durante varios días.
El frío intenso está azotando a Uruguay pero habrá un respiro este fin de semana, según anuncian varios meteorólogos e incluso el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Entre viernes, sábado y domingo habrá temperaturas más altas, pero a partir del lunes volverá la tendencia a la baja.
El meteorólogo Guillermo Ramis anunció que la temperatura "repunta un poquito a partir del viernes, por tres días va a estar entre 15° y 16° grados la máxima, pero el lunes nuevamente 12°, el martes 12°, el miércoles 12°", dijo, y anunció que serán días mayormente nublados.
En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) indicó que este jueves habrá entre 8° y 12° con algunos chaparrones pero "poca cosa", el viernes la temperatura oscilará entre una mínima de 10° y una máxima 15° con cielo cubierto, el sábado se esperan entre 11° y 16° con algunos chaparrones y el domingo entre 14° y 15° y cubierto, de momento sin lluvias.
El meteorólogo Mario Bidegain ya había informado este miércoles en su cuenta de X que habría una mejora en el estado del tiempo a partir del viernes con un ascenso en la temperatura. En concreto, compartió un pronóstico del tiempo que indica que entre viernes, sábado y domingo la temperatura máxima será de 16° o 17°, y la mínina de 12° a 14°, ambos valores por encima de los registrado hasta ahora en la semana. En todos los casos se esperan cielos cubiertos, con cero horas de sol.
#Pronóstico para #Montevideo (URU) de MIE12 a MAR18 agosto, según @meteoblue. Algunas lloviznas para MIE12 y JUE13 con tmax/tmin de 11°/8° y 13°/10°. Mejora con ascenso temp. el VIE14 (16°/12°) y SAB15 (17°/13°). Lluvias y tormentas DOM16 con 17°/14°. Mejora el LUN17 con 14°/11°C pic.twitter.com/uX91iIFIjr— Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 12, 2026
El pronóstico del tiempo de Inumet
Para Montevideo y el área metropolitana Inumet anuncia 7° y 11° con cielos cubiertos y precipitaciones escasas y aisladas este jueves. Para el viernes indica 7° y 14°, nuboso y cubierto. Hacia el sábado Inumet indica 9° de mínima y 17° de máxima, con probables precipitaciones.
El pronóstico señala para el domingo 10° y 16° con probabilidad media de lluvias y para el domingo ya se prevé una nueva caída con 9° de mínima y 13° de máxima, con baja probabilidad de lluvias.
En el norte se espera que el fin de semana haya temperaturas incluso más altas, cercanas a 20° o superiores, y también se prevé que llueva.
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