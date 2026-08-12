Vuelven las lluvias a Uruguay con gran disparidad según la región: la zona más afectada

Vuelven las lluvias a Uruguay pero con una particularidad: la disparidad entre las distintas regiones. Mientras que el sur, lo que incluye a Montevideo y el área metropolitana, tendrá precipitaciones escasas durante los próximos días, el noreste tendrá lluvias fuertes principalmente a partir del domingo.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó en diálogo con El País que, según su pronóstico del tiempo, "las lluvias para hoy miércoles y mañana jueves en Montevideo serán escasas, de uno a tres milímetros". Seguirá frío y con cielos mayormente cubiertos pero "las temperaturas aumentarán hacia el fin de semana", alcanzando el sábado una máxima de 17°. El domingo volverán las precipitaciones y esta vez serán un poco más fuertes, de 10 a 15 milímetros, y se extenderán hasta las primeras horas del lunes.

"Lo mas preocupante son las lluvias por venir en el noreste del país, en toda la frontera con Brasil", alertó Bidegain. En esa zona, más allá de algunas lluvias y tormentas que tendrán lugar este miércoles, las precipitaciones serán continuas desde el próximo domingo hasta el martes "con acumulados que estarán entre 75 y 100 milímetros".

En su cuenta de X, Bidegain compartió un mapa del modelo meteorológico GFS con lluvias acumuladas desde este miércoles hasta el próximo lunes. Ese mapa casi que traza una diagonal en Uruguay, con importantes acumulados en toda la zona norte, noreste y este y lluvias escasas en el sur y suroeste. En consecuencia, se espera que departamentos como Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo estén entre los más afectados.

#Lluvias acumuladas MIE12 a LUN17 agosto sobre Sudamérica según #GFS. Se esperan 100-150 mm sobre Rio Grande do Sul, 75-150 en Corrientes (#Argentina). De 75 a 150 mm sobre NE #Uruguay (Rivera, Tacuarembó, C.Largo), con lluvias de DOM16 a MAR18. pic.twitter.com/ghiwMhspE7 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 12, 2026

El pronóstico de Inumet para Montevideo en los próximos días

En lo que respecta a Montevideo y el área metropolitana, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) señala jornadas frías y con cielo cubierto, con probabilidad de chaparrones salteados.

Para este miércoles pronostica 5° de mínima y 11° de máxima, con probables precipitaciones escasas. Para el jueves anuncia 6° y 11°, también con probables precipitaciones. El viernes habrá entre 7° y 15° con baja probabilidad de precipitaciones. Para el sábado se esperan 9° y 17°, con baja probabilidad de lluvias, y para el domingo 10° y 16°, con probabilidad media de lluvias.