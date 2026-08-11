“Coco” Parentini amenazó a Negro y Juanche: dijo que podrían pegarle un tiro y que tenía “un regalo” para la jerarca

Erwin “Coco” Parentini amenazó al ministro del Interior, Carlos Negro, y a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, mediante una carta manuscrita de tres páginas que entregó a un oficial del establecimiento penitenciario en el que está recluido.

Según supo El País, Parentini dirigió amenazas concretas hacia ambos jerarcas mientras cuestionaba las condiciones en las que se encuentra recluido en la Unidad 25, el establecimiento de máxima seguridad ubicado en el predio de Santiago Vázquez.

En el caso de Negro, Parentini escribió que, si quisiera, podría pegarle "un tiro en la cabeza". En ese marco hizo referencia a lugares públicos a los que concurre el ministro y planteó que para él sería sencillo concretar un ataque. Además, mencionó como ejemplos episodios de ataques a otros ministros de la región.

La referencia a Juanche también fue amenazante. Parentini señaló que para la directora del INR tenía guardado “un regalo”.

En las tres páginas, el recluso también realizó una serie de cuestionamientos a su régimen de reclusión. Se quejó de que no ve "la luz del sol" y aseguró que las condiciones en las que se encuentra "limitan el contacto" con su familia.

La denuncia de los jerarcas fue presentada directamente ante el Departamento de Inteligencia de la Dirección de Investigaciones de la Policía, que ya se encuentra investigando el caso.

El traslado a máxima seguridad

Parentini se encontraba alojado en el Penal de Libertad hasta que en marzo fue trasladado a la Unidad 25. La decisión de las autoridades penitenciarias respondió a trabajos de Inteligencia y tuvo como uno de sus objetivos desarticular los contactos que el recluso mantenía con personas fuera de la cárcel.

Su defensa cuestionó las condiciones de reclusión y presentó un recurso de habeas corpus. La Justicia hizo lugar al planteo y dispuso que Parentini fuera trasladado nuevamente al Penal de Libertad, pero el INR apeló esa resolución y obtuvo un fallo favorable. Por ese motivo, el pasado 9 de julio Parentini regresó a la Unidad 25.

La defensa de Parentini había denunciado públicamente en marzo un régimen de aislamiento extremo y lo había calificado como un “trato cruel”. En aquel momento, la Justicia ordenó su traslado inmediato al Penal de Libertad.

Un antecedente con amenazas a jerarcas de Interior

No es la primera vez que Parentini escribe amenazas contra las máximas autoridades del Ministerio del Interior. En 2022, mientras se encontraba también recluido en la Unidad 25, escribió cartas dirigidas al entonces ministro Luis Alberto Heber y al entonces director del INR, Luis Mendoza.

En aquellas misivas también aludió a la posibilidad de alcanzar a las autoridades fuera de la cárcel y mencionó lugares como shopping, rambla y estadios.