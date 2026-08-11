Luis Almagro opinó sobre Yamandú Orsi, cuestionó al Frente Amplio y envió un guiño al batllismo

Luis Almagro, excanciller de la República y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), actualmente reside en Houston, Texas (Estados Unidos) pero viajó en las últimas horas a Uruguay para participar de un evento denominado Foro América Libre, que impulsa la fundación Konrad Adenauer. Con este motivo dio una serie de entrevistas en medios locales y definió cuál es su posición política: "Soy un político de izquierda, siempre voy a ser un político de izquierda y mi visión del mundo conceptual es obviamente de izquierda".

Dijo, en tanto, que no tiene "respuesta" a cuál es el partido uruguayo por el que se inclina en el presente, luego de haber militado durante años en el Frente Amplio. "Estoy a unos cuantos miles de kilómetros de Uruguay, no me he planteado eso. En algún momento en mi segundo período en la OEA alguna gente conversó conmigo, sobre todo del Partido Colorado. A mí me interesa mucho la visión de Batlle y Ordóñez", expresó.

En diálogo con Desayunos Informales (Canal 12), Almagro indicó que viene de "una familia blanca" pero que su visión política es la del líder colorado. En el Frente Amplio, aclaró, sería imposible militar: "Estoy directamente expulsado sin derecho a defensa".

Del guiño al batllismo a la reunión frustrada con Yamandú Orsi

Aprovechando esta visita a Uruguay, comentó que pidió una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, "pero la agenda está un poco complicada" y, si bien le respondió "afirmativamente", no organizaron la juntada y finalmente no se concretará. Sobre el mandatario dijo tener una buena visión: "Él está haciendo lo que puede de la mejor manera. Tengo una buena imagen de él. Es más para estar cerca de la gente que para las grandes visiones ideológicas".

Del Frente Amplio, en cambio, fue crítico: "Siento que en el Frente Amplio faltan los viejos. Vos tenías los viejos del MLN, el MPP, gente que pensaba, Eleuterio (Fernández Huidobro), (José) Mujica, (Julio) Marenales, gente con pensamiento y elaboración política permanente. Tenías latas (del Partido Socialista) íntegros como (Guillermo) Chifflet, (José Pedro) Cardoso, (Reinaldo) Gargano, José Díaz, gente de una integridad absoluta".

"Hoy son todos seispuntistas en el MPP y el MLN. Dividieron la cárcel porque no se quería el liderazgo de la revolución soviética y la cubana y ahora están todos ahí", apuntó.

Luis Almagro cuando era secretario general de la OEA. Foto: EFE

Críticas al MPP y a la falta de debate ideológico en la izquierda

Para Almagro, en el Frente Amplio "falta elaboración ideológica" y no tiene hoy "un programa de izquierda". "No tiene las definiciones ideológicas que verdaderamente se necesitan. No tiene los caminos de las grandes reformas necesarias para generar las condiciones de igualdad", indicó.

De todas formas, sobre su futuro político, descartó cualquier posibilidad de integrar el Partido Colorado: "Estoy en otra cosa completamente".

Almagro se ganó las críticas del Frente Amplio cuando, luego de ser canciller en el gobierno de José Mujica, asumió como secretario general de la OEA e impulsó posturas contrarias a las que, en Uruguay, impulsaba la fuerza política oficialista.

La visión sobre Venezuela, Nicaragua y las acciones de EE.UU. en la región

Uno de los países que en su momento causó discordia fue Venezuela. Tras la intervención de Estados Unidos en enero de este año, lo que provocó la captura de Nicolás Maduro, Almagro cuestionó: "Estaba toda la flota de EE.UU. en el Caribe, se ocuparon de Venezuela, hicieron como una adquisición hostil, cambió el CEO y quedó el resto del directorio, y ese fue el parámetro de ejecución. Venezuela es un país rico, con muchos recursos. Pasaron por al lado de dos países pobres y sin recursos como Nicaragua y Cuba y se fueron a otro país rico con muchos recursos, esa es la realidad. Todo lo demás es especulación".

"Lo que yo querría es que se estuviera defendiendo la democracia", dijo, pero lamentó que "las acciones" de Estados Unidos "solamente van donde hay un interés". De todas formas, confió que "la transición se va a dar" en Venezuela. "A mediados de los 80 la democracia era en función de la amistad de la relación bilateral de EE.UU. con los países. No podemos volver a ese esquema, tenemos que volver a lo que se verificó a partir de lo 80 en adelante: que la democracia son libertades y derechos humanos y tener elecciones libres, justas y transparentes".

Sobre otro caso como el de Nicaragua, dijo que Daniel Ortega "se ha transformado en el peor tirano de las américas" pero no hay acciones de otros países para retirarlo del poder.

Almagro señaló que para él fue "una enorme contrariedad" que el Frente Amplio debatiera durante años si lo que había en Venezuela era o no una dictadura. "La bandera de la democracia y los derechos humanos había sido la bandera de la izquierda durante mucho tiempo. Que se dejaran caer esa bandera y esos conceptos fundamentales fue una enorme contrariedad. ¿Por qué lo hicieron? Por interés, por cobardía, por lo que sea. El enojo conmigo lo demostró. Nadie quiere quedar en evidencia de que no tiene el coraje suficiente para enfrentarse a esas situaciones", consideró, y luego agregó que "ningún uruguayo cree que no había una dictadura en Venezuela o que no hay una dictadura en Cuba".

Sobre la democracia en Estados Unidos, planteó que hay polarización entre la línea de Donald Trump y los antitrumpistas, "pero funcionan las instituciones" y prueba de ello es que en varias elecciones locales los candidatos del presidente han perdido.

Cuestionó de todas formas la "política migratoria hipertensa" que "tiene un costo político" porque "te subís en cualquier Uber y venezolanos y cubanos se sienten probablemente tan perseguidos por ICE como se sentían en su país". "Se va a sentir en el votante latino porque se siente amenazado, aunque tenga todos los papeles en orden", sentenció.