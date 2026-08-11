Golpe al empleo y al turismo de lujo: la postergación de Cipriani abre fuerte preocupación en Maldonado

La postergación de la apertura del hotel y casino San Rafael por parte del grupo Cipriani para la temporada 2027-2028 encendió señales de preocupación entre operadores turísticos, gastronómicos e inmobiliarios de Punta del Este, que advierten por el impacto que tendrá la decisión sobre el empleo, la actividad comercial y la captación de turistas de alto poder adquisitivo, además de la señal que puede transmitir Uruguay hacia los inversores internacionales.

El grupo Cipriani confirmó en un comunicado que, debido a las demoras acumuladas en la ejecución de las obras, ya no será posible finalizar y abrir el complejo durante la próxima temporada de verano, como estaba previsto inicialmente. La empresa señaló que en las últimas semanas mantuvo un diálogo con las autoridades nacionales y departamentales, representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), trabajadores y otros actores involucrados para buscar alternativas que permitieran recuperar los plazos, pero aseguró que finalmente eso no fue posible.

Ahora, el objetivo de la compañía es establecer un nuevo calendario que permita concretar la apertura durante la temporada 2027-2028, una fecha que Cipriani calificó como “impostergable”.

La decisión tiene consecuencias que exceden al propio emprendimiento. Según informó el grupo, desde febrero de este año más de 300 jóvenes se encuentran capacitándose en su academia de hotelería y gastronomía con la intención de incorporarse al proyecto. Además, la apertura del complejo implica más de 1.000 puestos de trabajo entre restaurantes, hotel y casino.

Cipriani afirmó que está evaluando alternativas para dar trabajo a los jóvenes que se están formando en su academia y a otros trabajadores que participaban de las tareas preparatorias para la apertura. También aseguró que buscará soluciones para mantener todos los puestos necesarios en la construcción hasta la finalización de las obras.

Operadores y referentes del sector evaluaron cómo impacta esta noticia en el rubro en diálogo con El País.

Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU), señaló que para el sector turístico era particularmente importante que el establecimiento pudiera comenzar a operar durante este verano, justamente por la cantidad de empleo y actividad que podía generar en plena zafra.

“Si Cipriani pudiera arrancar este verano, son unas 1.000 personas que estarían trabajando solamente en ese emprendimiento. Entonces, esas 1.000 personas ahora esperarán unos meses para poder trabajar en lo que es su zafra, porque la zafra en Punta del Este es en verano, no es en mayo ni en junio”, afirmó.

Rodríguez también puso el foco en los trabajadores que ya se venían preparando profesionalmente para incorporarse al establecimiento, un proceso especialmente relevante debido a la magnitud y características de la propuesta.

“No es solo prender la luz de un hotel. Menos en este caso, que no es simplemente alojamiento. Acá estás hablando de resort, estás hablando de casino, estás hablando de un shopping, un montón de cosas”, sostuvo.

En su comunicado, la empresa reconoció que la postergación supone un “impacto significativo” no solamente para el grupo, sino también para Punta del Este y Uruguay. Según Cipriani, la demora obliga a reprogramar reservas ya tomadas, espectáculos contratados, eventos internacionales y otros compromisos asumidos, además de afectar a trabajadores, familias y empresas vinculadas directa e indirectamente con el emprendimiento.

La reconstrucción y ampliación del histórico hotel San Rafael es parte del Cipriani Ocean Resort & Casino, que incorpora tres torres en altura. Foto: archivo.

Rodríguez advirtió además que el anuncio llega en momentos en que el sector ya trabaja en la promoción de la próxima temporada. Mencionó las acciones que desarrolla la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) en Brasil, las que se realizarán en Argentina y la Feria Internacional de Turismo prevista para fines de setiembre.

“Es una complicación más. Cuando estás hablando de llegar al turista, llegar al inversionista y todo eso, no lo podés hacer 15 días antes. Son cosas que te van poniendo vallas cuando tratás de mejorar algunas cosas. Todo tiene costo”, expresó.

De todas maneras, Rodríguez consideró que tampoco sería conveniente precipitar la apertura de un proyecto de esta dimensión si no se encuentra en condiciones de brindar el servicio previsto. “La idea en estos casos, si hay demoras, es presentar lo mejor posible, porque tampoco podés decir ‘estamos apurados’, presentarlo y que esté por la mitad. Tampoco está bueno”, indicó.

Freno en la provisión de hormigón Fuentes al tanto de la situación aseguraron a El País que hace cinco meses no se puede trabajar una semana completa en horarios de trabajo en una veintena de obras en Uruguay, incluido el proyecto del San Rafael del grupo Cirpiani. Además, señalaron que en semanas puntuales directamente no se ha trabajado en varias obras uruguayas por la negociación del convenio colectivo. Asimismo, señalan que el Sunca frenó la provisión de hormigón semanas atrás, dejando en seguro de paro a varios trabajadores del rubro y de las torres del proyecto Cipriani.

Ausencia de un "jugador fuerte" para el verano

Por su parte, Sebastián Freire, vicepresidente de Destinos de Camtur e integrante de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, señaló que existía “mucha expectativa” desde que fue confirmada la inversión por el movimiento que una apertura de esas características podría generar a nivel de Punta del Este, Maldonado y también del país.

“Para el sector es un jugador fuerte que no va a estar en el mercado”, afirmó Freire sobre la próxima temporada.

A su entender, la puesta en funcionamiento de Cipriani tiene potencial para marcar un cambio relevante en la oferta turística del principal balneario uruguayo. “Así como el Conrad en su momento fue un antes y un después para Punta del Este, creo que también va a ser un antes y un después cuando termine de abrir Cipriani con toda su oferta”, sostuvo.

Freire destacó además el posicionamiento internacional de la marca y consideró que el emprendimiento excede la relevancia departamental.

“Es una apuesta muy fuerte, muy fuerte. Es emblemático para el departamento, por supuesto, pero lo es para el país también y para la región”, afirmó.

El grupo sostuvo en su comunicado que el proyecto de Punta del Este constituye un hito en su trayectoria por tratarse de su primera gran inversión en Sudamérica.

Hasta el momento, la compañía asegura haber invertido alrededor de US$ 250 millones en el proyecto del hotel y casino San Rafael y cerca de US$ 45 millones en la compra y refacción del edificio donde funciona Locanda Cipriani (el exhotel Mantra), además de la instalación de su academia de formación.

Para Freire, otro de los efectos de la demora está dado por el tipo de turista que podía movilizar la propuesta. Señaló que la combinación de operadores de lujo como Cipriani y Fasano -que adquirió el hotel Enjoy (exConrad) y ya inició un proceso de reforma- podía otorgarle un perfil diferente al destino en la próxima temporada de verano.

“Es un público de alto poder adquisitivo, de alto nivel de gasto y de alguna forma asociado al lujo”, explicó.

Casino del Cipriani. Foto: La Nación.

Según el empresario, la complementariedad entre propuestas de esas características, junto con otras que ya existen en Maldonado, puede generar un cambio relevante cuando estén todas en funcionamiento. La postergación de Cipriani implica que parte de ese efecto esperado sobre gastronomía, comercio y servicios deberá esperar al menos una temporada más.

Señal para inversores

Desde el sector inmobiliario, Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado, aseguró que la situación es seguida con “muchísima preocupación”.

Sena sostuvo que las inmobiliarias están directamente vinculadas a este tipo de proyectos porque las inversiones generan actividad en propiedades, comercio, construcción y una extensa cadena de servicios.

A su juicio, la consecuencia no se limita a trasladar la terminación de la obra, sino que alcanza al casino, a la actividad comercial proyectada, a las empresas subcontratadas y a quienes invirtieron tiempo en capacitarse para incorporarse al establecimiento.

“Hay personas que habían hecho cursos, habían hecho una actividad de profesionalización para el rubro del casino y no pueden comenzar a trabajar en diciembre. Van a comenzar más adelante”, señaló.

Sena agregó otra dimensión a la discusión: la reputación de Uruguay entre potenciales inversores internacionales. Consideró que las demoras en emprendimientos de gran porte pueden ser observadas con preocupación por empresarios que necesitan previsibilidad en los plazos de ejecución.

Obras de construccion de Cipriani Ocean Resort Club Residences and Casino Punta del Este, en el predio del exhotel San Rafael, ND 20240828, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

“Esto genera una mala imagen para el país hacia el inversor, que busca que las cosas se terminen en tiempo y forma, porque si no pierde plata”, sostuvo.

El empresario señaló que esto adquiere mayor relevancia en un país en el que, según afirmó, los costos internos para construir e invertir ya son elevados, por lo que cualquier factor adicional que altere los plazos puede incidir en las decisiones futuras.

“Están viendo si siguen invirtiendo en la zona y si siguen invirtiendo en el país o no. Eso nos está preocupando muchísimo”, afirmó.

Desde Cipriani, en tanto, reafirmaron que la intención es continuar adelante con la inversión y aseguraron que, pese a la postergación, la convicción sobre el proyecto “permanece intacta”. La compañía sostuvo que continuará trabajando para que Punta del Este se convierta en un “ícono internacional del turismo” y afirmó que no comenzar la operativa comercial implica costos importantes para la empresa y que no se generen las fuentes de trabajo originalmente previstas.

El País también intentó comunicarse con la Intendencia de Maldonado, pero en esta ocasión no recibió respuesta. En tanto, desde el Ministerio de Turismo (Mintur) señalaron que por el momento no realizarán declaraciones al respecto.