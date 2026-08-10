“Lo viene demostrando”: Diego Forlán respondió ante la posibilidad de convocar a Luis Suárez a la selección

Como en cada oportunidad en la que un entrenador se hace cargo de un equipo, aunque sea de manera interina, eso renueva las oportunidades para los futbolistas y la selección uruguaya no es la excepción. Diego Forlán se hará cargo, al menos, de los próximos dos amistosos de Uruguay frente a Japón y Corea del Sur y el nuevo director técnico de la Celeste se refirió a la posibilidad de volver a convocar a Luis Suárez.

El goleador histórico se retiró de la selección uruguaya e incluso tuvo su último partido y despedida ante Paraguay en el estadio Centenario por las últimas Eliminatorias Sudamericanas, pero se mantiene vigente jugando para Inter Miami e incluso no negó sus ganas de ser convocado para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, ni de regresar para los amistosos al mando de con quien alguna vez compartió el plantel de la selección. En su primera conferencia de prensa como entrenador de la Celeste, Forlán fue consultado por Suárez.

“Te juro que no lo había escuchado. Tengo un cariño enorme con Luis, tengo mucha confianza y si él está seleccionable, es uruguayo. Obviamente tener a un jugador como Luis con la experiencia, tiene gol, lo viene demostrando todos los fines de semana que juega, por qué no, eso se verá más adelante. Nadie va a discutir lo que es Luis. Sinceramente no sabía que había dicho eso, si lo dijo, bienvenido sea”, manifestó Forlán acerca de las intenciones de Suárez de volver a ser convocado.

Diego Forlán en su presentación como entrenador de la selección uruguaya Foto: Nia Leal

La falta de gol en la selección, no lo preocupa. “Con respecto al gol, yo creo que tenemos jugadores que hacen goles. Algunos están jugando en México y haciendo goles, algunos han hecho en partidos amistosos. En el caso de (Rodrigo) Zalazar que es volante comenzó con goles y asistencias. No me preocuparía mucho en el tema del gol porque la verdad que en ese sentido tenemos buenos delanteros, buenos jugadores de tres cuartos de cancha hacia adelante, no es algo que me preocupa”.

Forlán deberá buscar el equilibrio perfecto entre jugadores consolidados y un recambio generacional siempre necesario en una selección. “Tener el privilegio de ser el entrenador de la selección, tenés un panorama enorme para elegir jugadores. A mí me gustan los jugadores jóvenes y darles la oportunidad, pero hay que ver de qué manera, si están con esa capacidad y esa posibilidad de ser seleccionables y se verá. No es sencillo para los jóvenes tampoco, pero teniendo en cuenta los jugadores de experiencia y grandes, sin dudas hay muy buenos y en gran rendimiento. Hay una competencia sana y los jóvenes que tienen posibilidades van a tener que hacer un esfuerzo mayo. Eso hace que el nivel de la selección en general mejor y pueda llegar a haber jugadores jóvenes con chances de tener esa posibilidad de estar en la selección”.

Forlán, mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 y máximo goleador de la temporada en una liga tan importante como la española, es siempre competitivo y no pierde esa característica como entrenador. “Voy a tratar de disfrutar de este momento, de trabajar de la mejor manera posible, obviamente de intentar ganar los ocho partidos. Al deporte que juegue, me gusta ganar y representado a la selección lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible”.