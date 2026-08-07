De mostrar su práctica a incrementar la cantidad de jugadores citados: los primeros días de Forlán en Uruguay

Diego Forlán está por cerrar su primera semana como director técnico de la selección uruguaya Sub 20 en el Complejo Celeste. Sin embargo, el campeón de la Copa América 2011 ya dio a conocer la lista de convocados para la próxima semana con un aumento en la cantidad de jugadores citados.

La primera lista de Cachavacha estuvo compuesta por 27 futbolistas, pero la segunda contempla a 30 jugadores. Así es la segunda convocatoria de Forlán: Lucas Quimbo (Juventud de Las Piedras), Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Ian Colina (River Plate), Pablo Cardozo (Danubio), Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Rodrigo Álvez (Peñarol), Yuri Oyarzo (Racing), Román Clematte (Nacional), Mateo Soria (Nacional), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Germán Barbas (Peñarol), Lautaro Ultra (Oriental de la Paz), Luciano González (Nacional), Facundo Aristegui (Boston River), Diego Abella (Defensor Sporting), Alexander Velázquez (Danubio), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Facundo Balatti (Danubio), Valentino Wurth (Montevideo City Torque), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Facundo Carámbula (Rentistas), Luciano González (Nacional), Ezequiel Amaro (Payasandú FC), Nahuel Pérez (Nacional), Estevan Pereyra (Peñarol) y Julio Daguer (Peñarol).

Con Diego Forlán a la cabeza, la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 trabajará la próxima semana en el Complejo con estos futbolistas 📋 pic.twitter.com/z3kcEfj9To — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026

La presentación de Diego Forlán

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llevó a cabo este jueves la presentación oficial de Diego Forlán al mando de la Celeste sub 20, pensando en el Campeonato Sudamericano de dicha categoría del próximo año, y en los amistosos que le quedan a la mayor en el resto del 2026.

Diego Forlán vuelve a casa ✍🏼 pic.twitter.com/xawdXa73eB — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 6, 2026

“Diego Forlán vuelve a casa”, escribió la AUF junto a una imagen del mejor jugador del Mundial 2010 en Sudáfrica, donde la selección de Uruguay logró alcanzar el cuarto puesto. No solo eso, sino que también mostró las primeras imágenes del técnico encabezando los entrenamientos en el Complejo Celeste.

“Se activó la sub 20 con Diego Forlán Corazo a cargo”, puso las redes de la selección uruguaya junto a un video en el que está el exjugador de Peñarol, Manchester United, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Internacional de Porto Alegre, entre otros, acompañado por sus ayudantes, Santiago Espasandín —que llegó junto a Cachavacha— y Diego Pérez, quien ya trabajaba en la estructura de las selecciones juveniles.

El lunes habla Diego Forlán

Diego Forlán oficializado como DT de la selección de Uruguay. Foto: AUF.

El lunes 10 de agosto Diego Forlán dará su primera conferencia como entrenador de la selección uruguaya Sub 20 y de la mayor para los juegos que restan del año. Será en el hall de la Tribuna América en el Estadio Centenario, desde la hora 14:00, y se podrá seguir en vivo por medio de AUF TV.

Hay dos partidos confirmados

Diego Forlán sabe que sus dos primeros rivales en la selección mayor serán Corea y Japón, mientras que la casa madre del fútbol uruguayo continúa en la búsqueda de más rivales para el resto de las fechas FIFA que hay en el año.