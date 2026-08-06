Fuertes tormentas derribaron muro del Ubilla, pero la AUF confirmó que igual recibirá el inicio del Clausura

Cerro Largo, al igual que otros puntos del Uruguay, está siendo acechado por fuertes tormentas. Varios sitios del departamento han sido afectados y uno que lo padeció bastante fue el estadio Ubilla de Melo, al que se le cayó el muro a raíz de una ráfaga de viento.

Esta situación generó preocupación de cara al comienzo del Torneo Clausura, ya que este viernes el Arachán tiene su debut por dicho campeonato en su escenario contra Juventud de Las Piedras, a partir de la hora 19:00, aunque en la tardecita desde la Mesa Ejecutiva de la AUF le aseguraron a Ovación que el partido se juega.

Horas antes, desde la Mesa Ejecutiva informaron que estaban "al tanto de la situación" y que estaban "viendo un plan de contingencia y si es viable", lo que terminó ocurriendo ya que le aseguraron a este medio que se va a colocar una estructura y además habrá mayor presencia policial en ese sector del escenario deportivo.

Desde el cuerpo técnico del conjunto Arachán le habían indicado a Ovación que "jugar en otro lado no creo porque no hay otro estadio acá" y por eso hubo un rápido accionar para encontrar una solución.

La periodista Silva Techera, a través de su cuenta de Facebook, mostró varios puntos de Cerro Largo que fueron dañados por las inclemencias meteorológicas que acechan al departamento. Desde plazas, rutas y uno de los escenario de fútbol más importante del lugar, como fue el caso del Ubilla de Melo.

El muro caído del Ubilla de Melo.

El elenco que conduce técnicamente Ignacio Ordóñez viene de gestar un gran Torneo Intermedio, lo que le permitió arribar a la última jornada con serias chances de clasificar a la final del segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Diego Daguerre celebra su gol con Cerro Largo. Foto: @CerroLargoFc.

Sin embargo, en la última fecha visitó el Estadio Campeón del Siglo (CDS) y sucumbió 3-0 ante Peñarol para que quedara trunco su sueño de disputar su primer duelo decisivo por un título en la máxima división del fútbol uruguayo.

Por esa razón el equipo aurinegro se adjudicó la punta de la Serie A para acceder a la final donde enfrentó a Wanderers y este miércoles se quedó con una contundente victoria por 5-1 en el Estadio Centenario.

El Arachán quedó en la segunda posición de la Serie A del Torneo Intermedio con 11 unidades gracias a tres victorias, dos empates y dos derrotas. Asimismo, en la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya se ubica en el décimo sitio con 28 puntos debido a ocho triunfos, cuatro igualdades y 10 caídas.

Así se juega la primera fecha del Torneo Clausura

Viernes 7 de agosto

Cerro Largo vs. Juventud

Árbitro: Leandro Lasso.

Asistentes: Mathías Muñiz y Pablo Alvez.

Cuarto árbitro: Elías Lorenzo.

VAR: Diego Dunajec.

AVAR: Javier Irazoqui.

Entradas en RedTickets: Local Canje/$250/$300 - Visitante $300.

Sábado 8

Central Español vs. Progreso

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Carlos Barreiro y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Yimmy Álvarez.

AVAR: Nicolás Tarán.

Entradas en CobraTicket: Local Canje/$200/$300 - Visitante $200/400.

Liverpool vs. Albion

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martín Soppi y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Richard Trinidad.

Entradas en CobraTicket: Local Canje/$300 - Visitante $450.

Montevideo City Torque vs. Peñarol

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Daniel Fedorczuk.

AVAR: Andrés Nievas.

Entradas en CobraTicket: Local Canje/$500 - Visitante $700/$900.

Domingo 9

Danubio vs. Cerro

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Héctor Bergalo y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto árbitro: Federico Nodernell.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Diego Rivero.

Entradas en RedTickets: Local Canje/$100/250 - Visitante $450.

Defensor Sporting vs. Wanderers

Árbitro: Leodan González.

Asistentes: Pablo Llarena y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Jonathan Fuentes.

AVAR: Martín Soppi.

Entradas en RedTickets: Local Canje/$150/$300 - Visitante $300/$450.

Nacional vs. Boston River

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Nicolás Taran y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Andrés Cunha.

AVAR: Horacio Ferreiro.

Entradas en Nacional.uy/Redpagos: Local Canje/$345 hasta $750.

Lunes 10

Deportivo Maldonado vs. Racing

Árbitro: Anahí Fernández.

Asistentes: Andrés Nievas y Daiana Fernández.

Cuarto árbitro: Marcio Sierra.

VAR: Yimmy Álvarez.

AVAR: Alberto Piriz.

Entradas en RedTickets: Local Canje/$50/$100 - Visitante $300.