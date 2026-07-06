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Vida Actual

El País Vida
Maximiliano conoció a su novia chilena gracias a un programa de televisión chileno.

Un uruguayo conoció en persona a su novia chilena luego de 18 años de vincularse a distancia

Mujer limpiando un zócalo blanco con un paño

El truco de una profesional para dejar los zócalos impecables sin arruinar la pintura del hogar

Casas construidas por Conceptos Plásticos

Crearon ladrillos tipo Lego con toneladas de basura y ahora construyen casas resistentes en cinco días

Agenda con un calendario.

Qué se celebra hoy, sábado 15 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Uno de los efectos del cambio climático, al igual que las inundaciones en otras regiones de la Tierra según la estación del año.

Cambio climático y salud: alertan por aumento de "eventos extremos" y "nuevas amenazas sanitarias" en Uruguay

Sequía

El fenómeno de El Niño es enorme y ya está cambiando el mundo: de la sequía al hambre aguda

Redonda, la isla en Antigua y Barbuda que fue intervenida para erradicar especies invasoras.

En 2017, Antigua y Barbuda eliminó las ratas y cabras invasoras de la isla Redonda; para 2023, la vegetacion creció 2.000 %

Restos de titanosaurios de hace 80 millones de años son analizados por especialistas de la Facultad de Ciencias (Udelar)

“Uruguay, tierra de gigantes”: inauguraron un espacio con huevos fósiles de titanosaurios de 80 millones de años

Karl Bushby, un aventurero británico, salió desde Punta Arenas, Chile, en 1998, con el objetivo de llegar a su casa en Inglaterra sin usar ningún medio de transporte.

Abandonó Chile en 1998, rumbo a su casa en el Reino Unido, sin usar un medio de transporte: le faltan 900 km

Líber Arce.

Qué se celebra hoy, viernes 14 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Dos mujeres se abanican en medio de una ola de calor

Calor extremo más intenso y durante mayor tiempo: el alarmante estudio que advierte sobre el cambio climático

Ilustración del asteroide cercano a la Tierra

NASA descubre una "reliquia del sistema solar" del tamaño de la Torre Eiffel que se acerca a la Tierra

Eclipse solar causando oscuridad en una zona de la Tierra.

El cielo de Uruguay se oscurecerá por ocho minutos con un eclipse solar: ¿cuándo ocurrirá?

Zurdo.jpg

Qué se celebra hoy, jueves 13 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

McKenna West

Madre subrogada gana juicio para tratar a un bebé, pero no podrá tener contacto tras su nacimiento

Hogar
Billete de quinientos pesos uruguayos envuelto en papel aluminio.png

Por qué los expertos recomiendan el papel aluminio para guardar billetes en casa y qué hay que evitar

Diferencias entre el vinagre de cocina y el de limpieza

¿Cuál es la diferencia entre el vinagre blanco y el vinagre de limpieza?: recomendaciones, usos y peligros

Limón seco.

¿Para qué sirve el limón seco? Los usos sorprendentes en la cocina y el hogar que pocos conocen

Utilización de llave inglesa.

En qué se diferencian la llave inglesa y la llave francesa para hacer reparaciones en el hogar

Ciencia
Limpieza de heladera.jpg

La parte de la heladera que casi nadie limpia y que puede estar afectando su capacidad de enfriar

Pareja ahorrando dinero.

La pareja que dejó de trabajar a los 44 años siguiendo una estricta regla de gasto para vivir con tranquilidad

Persona escribiendo una carta con una vela encendida

El ritual del papel y la sal gruesa en las puertas que se repite en los hogares tras la llegada del invierno

Pared con humedad

¿Cómo cuidar las paredes de la humedad cuando llueve fuerte? Los consejos de un reconocido arquitecto

Efemérides
El planeta Tierra.

Qué se celebra hoy, viernes 7 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Calendario de un mes del año.

Qué se celebra hoy, jueves 6 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Tecnología
Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

¿Mark Zuckerberg es o se hace?

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IA llevando adelante sus propios experimentos científicos.

La próxima frontera de la IA busca que las máquinas experimenten y aceleren descubrimientos científicos

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Celular del sistema operativo iPhone siendo utilizado por una persona

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos con Android e iOS desde agosto

IA dibujando y replicando pintura de la mona lisa

Por qué la inteligencia artificial arruina sus propios dibujos cuando intenta perfeccionarlos

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Foto: Google Earth

Google canceló en 24 horas una nueva función de inteligencia artificial para Google Earth

Galaxy Unpacked

Samsung presentó su nueva generación Galaxy con plegables, smartwatch, gafas y la IA como protagonista central

Virales
Elefante marino en Tasmania, Australia.

Elefante marino irrumpió en una isla: advierten que podrían sacrificarlo si público "no mantiene distancia"

Cuando "el misterioso escocés" le pidió matrimonio a Romina Graña

Es uruguaya, viaja por el mundo y se va a casar en un castillo de Escocia tras un romance digno de una serie

Eclipse de Luna.

Este miércoles 12 de agosto de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál será y cómo se verá desde la Tierra?

Ciencia
Se calcula que el Olivo Monumental de Vouves tiene más de 4.000 años.

Un árbol de olivo de más de 4.000 años de antigüedad reactivó el turismo de un pueblo remoto en Grecia

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Hormiga amarillas trabajando dentro de un hormiguero.

Una supercolonia de hormigas de origen sudamericano ya cubre 6.000 kilómetros subterráneos en Europa

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Dos tortugas caminando sobre el desierto

El plan que liberó 500 tortugas gigantes para hacer florecer plantas en medio del Sahara

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Mariana Salinas

Mariana Salinas, la científica uruguaya que viajó a Corea del Sur para investigar la leucemia bovina

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Artistas intervienen hormas de zapatos en desuso para abordar temas de salud mental en exposición en el LATU

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Cambios en Mar Muerto llevan a creyentes a vincular el fenómeno con profecías bíblicas: la ciencia lo explica

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Un cohete SpaceX se estrelló contra la Luna y dejó un nuevo cráter visible en el satélite natural de la Tierra

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