Qué se celebra hoy, lunes 11 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, lunes 11 de mayo de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados ocurridos un día como hoy en la historia.

Qué se festeja el 11 de mayo

Cada 11 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, una campaña anual que destaca la necesidad de conservar las aves migratorias y sus hábitats. El lema de cada año busca concientizar sobre las amenazas que enfrentan estas especies durante sus largos viajes, como la pérdida de ecosistemas y el cambio climático, resaltando su importancia ecológica.

Eventos históricos que ocurrieron un 11 de mayo

1997. En Nueva York, el superordenador de IBM Deep Blue se convirtió en la primera máquina en derrotar a un campeón mundial de ajedrez. Gary Kasparov aceptó la derrota tras el sexto juego del torneo, en un hito tecnológico y deportivo que marcó un antes y un después.

1949. La Asamblea General de Naciones Unidas admitió a Israel como miembro de la ONU. La resolución incorporó formalmente al nuevo Estado al organismo internacional en un contexto de fuerte reconfiguración política en Medio Oriente.

1910. En Estados Unidos se creó el Parque Nacional de los Glaciares, ubicado en las Montañas Rocosas del noroeste de Montana. La medida consolidó la protección de una vasta zona natural de alto valor ecológico y paisajístico.

1846. El presidente estadounidense James K. Polk envió al Congreso un mensaje para solicitar la declaración de guerra a México, luego de enfrentamientos en la zona del Río Bravo. La decisión abrió uno de los conflictos más trascendentes de la historia regional del siglo XIX.

1824. Una expedición inglesa comandada por el general Campbell tomó la ciudad de Rangún y ocupó gran parte de Birmania. La ofensiva se enmarcó en la expansión británica en Asia y modificó el rumbo político del territorio.

1820. Fue botado en el astillero de Woolwich, sobre el río Támesis, el barco Beagle de la armada británica. Años más tarde, la nave alcanzaría proyección histórica por el viaje en el que participó Charles Darwin.

1813. En Argentina, la Asamblea General Constituyente aprobó la letra de la Marcha Patriótica, que más tarde se convertiría en el Himno Nacional. La composición fue obra de Vicente López y Planes.

Bandera de Argentina. Foto: Pixabay

1502. Cristóbal Colón zarpó del puerto de Cádiz junto a su hermano Bartolomé en su cuarto y último viaje. La expedición buscaba un paso hacia las islas de las Especias y recorrió varios puntos del Caribe y Centroamérica.

Cristóbal Colón.

1258. Jaime I de Aragón firmó el Tratado de Corbeil con el rey francés Luis IX. El acuerdo redefinió las pretensiones territoriales entre ambas coronas y tuvo consecuencias políticas duraderas en el sur de Francia y tierras catalanas.

330. El emperador Constantino el Grande proclamó a Bizancio, luego Constantinopla, como nueva capital del Imperio Romano Oriental. La decisión impulsó la transformación de la ciudad en uno de los grandes centros políticos y culturales de la historia.

Quiénes nacieron un 11 de mayo

1904. Nació en Figueres, España, Salvador Dalí, uno de los artistas más reconocidos del surrealismo. Su obra se distinguió por la construcción de imágenes oníricas, deformaciones visuales y una fuerte impronta imaginativa.

Salvador Dalí. STF/AFP

1894. Nació en Pittsburgh, Estados Unidos, Martha Graham, bailarina y coreógrafa fundamental para la danza moderna. Desarrolló un lenguaje propio de movimiento que renovó la escena contemporánea internacional.

1720. Nació en Bodenwerder, actual Alemania, el Barón de Münchhausen. Su figura quedó asociada a relatos extraordinarios sobre aventuras y hazañas que con el tiempo alcanzaron gran difusión literaria.

483. Nació en Tauresina Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente. Su legado estuvo marcado por la reforma legal, la expansión militar y el proyecto de restaurar la grandeza imperial romana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.