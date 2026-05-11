Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social denuncian la existencia de atrasos en los pagos
También señala el sindicato que los reúne que en la medida en que algunos centros funcionen 24 horas al día, debido a la emergencia que declaró el gobierno, va a ser necesario incorporar más personal.
Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA), reclaman la eliminación de las tercerizaciones laborales en la gestión de las políticas sociales y una participación más activa del Estado en ellas. También denuncian atrasos sistemáticos en el pago de salarios y situaciones de persecución sindical.
El jueves comenzó el operativo alerta roja de nivel nacional, destinado a las personas que duermen en la calle, y mientras tanto, la precarización laboral y la falta de pagos se mantiene incambiada, señaló la dirigente Agustina Cappelli, integrante de la Comisión de Tercerizados de SUTIGA, al Portal del PIT-CNT. “Distintas organizaciones informaron que están con atrasos salariales, mientras que en algún caso se está abonando solamente el 40% del salario y todavía se le adeuda el 60% restante. Esto no es una excepción, no se trata de un caso aislado, y esto se sigue reiterando en distintos dispositivos”, detalló.
Cappelli explicó que la población destinataria de estos programas afectados por la falta o atraso en los pagos de salarios, son personas en situación de calle. Y que algunos dispositivos funcionan como refugios para varones y otros son mixtos. “Uno de los mixtos se rige por la Ley de Faltas, el resto son nocturnos y voluntarios”, dijo.
También advirtió que debido a la denominada “alerta roja” o alerta máxima que comenzó a regir el jueves 7 -lo que implica la evacuación obligatoria de personas que duermen en la calle- varios centros pasarán a funcionar las 24 horas a partir del 15 de mayo.
“Vamos a necesitar más personas trabajando, porque con el personal que normalmente cubre un refugio nocturno no alcanza cuando se pasa a funcionar las 24 horas. Se necesitan más trabajadores para sostener esos espacios”, afirmó.
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