Impactante choque en Cordón: tres personas que dormían en la calle quedaron a centímetros de ser atropelladas

Tres personas que pasaban la noche en la vereda lograron salir ilesas tras un fuerte accidente de tránsito registrado en la madrugada de este domingo en el barrio Cordón, confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo. Desde la Policía indicaron además que uno de los conductores involucrados dio positivo a alcohol en sangre y quedó emplazado ante el Juzgado de Faltas.

El hecho ocurrió en la esquina de Mercedes y Gaboto, cuando un auto que circulaba en sentido contrario al permitido impactó contra una camioneta que cruzaba correctamente por la intersección. A raíz del choque, el utilitario perdió el control, subió a la vereda y terminó incrustado contra el frente de un comercio.

Las personas que dormían junto al local lograron estuvieron cerca de sufrir graves daños. Un video difundido por Telemundo muestra la secuencia del impacto y el momento en que la camioneta atraviesa la acera, a pocos centímetros de donde estaban los hombres.

Según relataron testigos al informativo, el conductor que manejaba a contramano habría golpeado previamente otros vehículos estacionados en la zona y presentaba signos de ebriedad. Durante la mañana de este domingo, comerciantes trabajaban en la reparación de los daños provocados en el local afectado.