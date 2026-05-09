Oddone sobre proyecto de Cosse: "En este momento, no lo haría" y el "problema son las personas que no tienen un piso"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió al proyecto impulsado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, sobre mejorar el entorno edilicio del Palacio Legislativo.“Mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y seguridad. En este momento, no lo haría”, dijo Oddone y agregó: "Problema son las personas que no tienen un piso".

“En este escenario de restricción fiscal, no lo haría”, aseguró el ministro de Economía aunque reconoció que el Parlamento vota su propio presupuesto, en una disertación final de un curso para periodistas organizado por la Universidad Católica y el Banco Mundial.

“El Parlamento vota su propio presupuesto y el Poder Ejecutivo no tiene nada para decir”, dijo y agregó: “El gasto público, es un equilibrio político. Si de mi dependiera, el foco estaría puesto en la infancia, adolescencia y seguridad".

Fachada del Palacio Legislativo iluminada, edificio sede del Poder Legislativo Uruguayo en Montevideo, ND 20240807, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Por otra parte, también hizo referencia a la polémica sobre la situación de la Caja de Profesionales y el pago de impuestos. “Un problema tengo en el norte de la ciudad”, dijo en referencia a la población más vulnerable.

“Puede haber un contribuyente de la Caja de Profesionales que tenga un problema, pero en promedio, son gente que se parece a los que estamos acá en la vuelta. Esos no son problemas, problema son las personas que no tienen un piso”, apuntó.