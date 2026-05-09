Oddone sobre proyecto de Cosse: "En este momento, no lo haría" y el "problema son las personas que no tienen un piso"
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió al proyecto sobre mejorar los alrededores del Palacio Legislativo y sostuvo: "Mi foco estaría puesto en infancia, adolescencia y seguridad".
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió al proyecto impulsado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, sobre mejorar el entorno edilicio del Palacio Legislativo.“Mi foco estaría exclusivamente puesto en infancia, adolescencia y seguridad. En este momento, no lo haría”, dijo Oddone y agregó: "Problema son las personas que no tienen un piso".
“En este escenario de restricción fiscal, no lo haría”, aseguró el ministro de Economía aunque reconoció que el Parlamento vota su propio presupuesto, en una disertación final de un curso para periodistas organizado por la Universidad Católica y el Banco Mundial.
“El Parlamento vota su propio presupuesto y el Poder Ejecutivo no tiene nada para decir”, dijo y agregó: “El gasto público, es un equilibrio político. Si de mi dependiera, el foco estaría puesto en la infancia, adolescencia y seguridad".
Por otra parte, también hizo referencia a la polémica sobre la situación de la Caja de Profesionales y el pago de impuestos. “Un problema tengo en el norte de la ciudad”, dijo en referencia a la población más vulnerable.
“Puede haber un contribuyente de la Caja de Profesionales que tenga un problema, pero en promedio, son gente que se parece a los que estamos acá en la vuelta. Esos no son problemas, problema son las personas que no tienen un piso”, apuntó.
-
Fusiones y adquisiciones: más cautela global, menos compradores de EE.UU. y Europa y más peso regional en Uruguay
Vivienda: la ministra Paseyro cuenta los cambios que vienen a uno de los programas y rechaza idea de prohibir monoambientes
El dólar en Uruguay retrocede 1,26% en la semana a nivel interbancario y se aleja de la barrera de los $ 40
¿Encontraste un error?