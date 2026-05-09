Vivienda: la ministra Paseyro cuenta los cambios que vienen a uno de los programas y rechaza idea de prohibir monoambientes

La Presidencia de la República tiene para la firma el decreto que introduce cambios al programa Entre Todos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) dentro de la ley de Vivienda Promovida, al tiempo que hubo récord de viviendas a construir en proyectos enmarcados en ese programa en 2025, dijo la titular de esa secretaría de Estado, Tamara Paseyro. Además, la ministra rechazó la idea de prohibir los monoambientes (como promueve un proyecto de ley) aunque sí se mostró dispuesta a revisar el metraje mínimo que deben tener.

Paseyro recordó que se acordó separar la parte de la ley de Vivienda Promovida que apunta a grandes inversiones del programa Entre Todos, el cual va a destinado sectores de la población de nivel socioeconómico medio y medio-bajo.

Sobre la ley de Vivienda Promovida "no es del todo justo decir que es sólo especulación, porque generó stock, apunta también a la inversión, apunta a la generación de empleo y eso es importante para el país en todas sus dimensiones. El punto es que no estaba llegando con esas acciones y con esas inversiones, al sector de población que atendía el MVOT", dijo Paseyro en una entrevista con el programa Punto de Encuentro de radio Universal.

Recordó que "la parte de la ley de Vivienda Promovida que apunta más a las grandes inversiones, a la generación de empleo, a la generación de stock, pasará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)" y "estamos en ese pasaje con la elaboración de los decretos de un lado y del otro".

"¿Y qué implica ese pasaje? que quien va a promover es el MEF, pero también el MVOT, por ser el rector de la política pública, va a trabajar junto con el MEF en la zonificación, en la reglamentación del producto. Y el Ministerio de Vivienda se concentra en la ley de Vivienda Promovida en la parte del Entre Todos que apunta más al sector de población que atiende el ministerio, que tiene los incentivos a la oferta como tiene la ley de Vivienda Promovida (con exoneraciones de impuestos), pero tiene el apoyo a la demanda (mediante un subsidio a la cuota hipotecaria para la persona que adquiera el inmueble) y el tope de precios", afirmó Paseyro.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro. Foto: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Ese programa Entre Todos va a tener modificaciones, y Paseyro adelantó en la entrevista radial que "está el decreto ya por firmarse en Presidencia".

"Los cambios pasan por ajustes. Por ejemplo, en esto del apoyo a la demanda, había una contribución económica no revisable (lo que el ministerio llama subsidio). Lo que se hacía en el periodo anterior hasta ahora, es que la persona tenía una realidad económica familiar 'X', se le daba un subsidio de tanto por ciento y eso no se revisaba, era de por vida. Entonces, si mejoraba, igual no cambiaba. Si empeoraba tampoco", apuntó la ministra.

"En todas las políticas del ministerio, el subsidio acompaña la realidad de la trayectoria económica de las familias. Si mejorás, tenés menos subsidio, porque sino termina perforado al sistema del ministerio y además la plata es finita, entonces lo que le dábamos de más a uno, se lo estás quitando a otro. Este es un cambio importante", agregó.

"Otro cambio es el límite de viviendas que tienen estos proyectos. Porque nosotros queremos también fortalecer el Entre Todos en el interior, entonces dijimos, vayamos por proyectos que no tengan más de 100 viviendas. La excepción podrá existir y estamos dispuestos a revisarla, pero como cuestión general, el tener proyectos de hasta 100 viviendas, nos parece que es razonable por el tema de que nosotros no podemos llegar a una localidad que no tiene escuela, que no tiene policlínica, y 'explotarla' con 400 viviendas", graficó Paseyro.

Otro ajuste al programa es que los proyectos se hagan en zonas que "tengan saneamiento o las habilitaciones, porque antes no estaba, entonces se les exigía a todos (los programas) menos al Entre Todos, y quedaba como un poco desigual con respecto a otros proyectos", añadió.

"En líneas generales, esos son los cambios, después los otros son como muy puntuales y de gestión", expresó la ministra.

Tamara Paseyro, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Foto: MVOT.

En el marco del programa Entre Todos en 2025 se promovieron 880 viviendas, batiendo el récord de 2024 que había tenido 772 viviendas. "Se siguen presentando, esto es una dinámica permanente", añadió.

Proyecto de ley para prohibir monoambientes

Paseyro también se refirió al proyecto de ley del senador frenteamplista Gustavo González sobre monoambientes, que ahora fue tomado por la bancada de ese partido y fue ingresado el miércoles en el Senado, según consignó La Diaria. Allí, según la exposición de motivos a la que accedió el matutino, se establece que “la superficie habitable de una vivienda no será inferior en ningún caso a 35 metros cuadrados” (actualmente ese límite es de 25 metros cuadrados) y además que ese mínimo será aplicable “a las viviendas que tengan un dormitorio”, en lugar de a “las viviendas con tipología monoambiente” como señala la ley actual. En los hechos, se prohíben los monoambientes. Además, indica que “el Estado realiza renuncias fiscales muy importantes que implican un esfuerzo de toda la sociedad y que no redunda en un bienestar locativo de las personas”.

En la entrevista con Punto de Encuentro, Paseyro dijo que en el MVOT están "estudiando" ese proyecto. "Lo que sí decimos también es que nosotros entendemos que no está bien prohibir una solución habitacional como es esa", afirmó la ministra.

"Lo que si se puede conversar, es el tema del metraje que tiene, el mínimo habitable, que pasaría de 25 a 35 metros cuadrados (según el proyecto). Entonces, la discusión no es 'monoambiente sí, monoambiente no', sino el espacio definido como mínimo habitable", añadió.

Para la ministra "hay otra cuestión que es importante también mencionarla en la discusión y es que hoy por hoy, en la ley de Vivienda Promovida (que da exoneraciones fiscales), tampoco los monoambientes ocupan un lugar central, es mínimo, son menos del 10%. Porque tampoco le sirve al inversor el tema del monoambiente generado, es como que en el diseño le queda ahí".

"Me parece entonces que hay que correr el tema, no es prohibir, ni es 'monoambiente sí, monoambiente no', sino capaz que es volver a conversar sobre el metraje habitable, el mínimo habitable", concluyó Paseyro.