Causa del túnel en Ciudad Vieja: una mujer fue condenada a prisión tras incautación de armas, drogas y un dron

La Justicia condenó este viernes a una mujer por delitos vinculados al suministro de drogas y tráfico interno de armas y municiones, en el marco de la investigación por el túnel clandestino hallado en Ciudad Vieja, una causa en la que los investigadores manejan la hipótesis de la participación de una organización criminal transnacional. La condena se suma a imputaciones ya dispuestas en el expediente que indaga el intento de robo a una financiera mediante una excavación subterránea detectada por la Policía meses atrás.

Según la sentencia judicial a la que accedió El País, la mujer fue condenada como autora penalmente responsable de un delito previsto en el artículo 34 del decreto ley 14.294, en la modalidad de suministro oneroso de sustancias estupefacientes prohibidas, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas y municiones. La pena fijada fue de dos años y seis meses de penitenciaría.

El fallo dispone además el decomiso de dinero en efectivo, teléfonos celulares, un chaleco antibalas, un rifle de aire comprimido, cámaras de videovigilancia, un dron, cuadernos de anotaciones y otros objetos incautados durante los procedimientos vinculados a la causa. También ordena la destrucción de 17 cartuchos incautados y la comunicación a la Junta Nacional de Drogas y a la Comisión Nacional de Lucha Contra las Toxicomanías respecto a la sustancia decomisada.

Información

La investigación comenzó en setiembre de 2025, cuando la dirección de Investigaciones recibió una denuncia anónima sobre un punto de venta de droga en Neptunia. Al avanzar, se consiguió identificar a personas uruguayas y extranjeras.

En forma paralela (lo que significó crear otra investigación), la Policía uruguaya recibió información de su par brasileña en diciembre de 2025. Allí advertían sobre un posible atraco a una institución financiera, probablemente a través de túneles. El avance de ambos casos llevó a que finalmente las investigaciones se unificaran.

Personal de Bomberos ingresa a alcantarilla que va hacia túnel cavado por delincuentes Foto: Darwin Borrelli

Meses de trabajo y de análisis de los movimientos de los implicados llevaron a detectar que 11 personas (todas ya formalizadas) estaban vinculadas entre sí, por lo que terminaron siendo objetivo de las dos investigaciones. Se trata de ocho hombres y tres mujeres. Cinco de ellos son ciudadanos uruguayos, mientras que los restantes se dividen entre paraguayos y brasileños.

En audiencia judicial, dos de los sospechosos fueron imputados por los delitos de negociación de estupefacientes y uno de ellos por porte y tenencia de arma de fuego y municiones. Los otros nueve fueron imputados por asociación para delinquir y hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Como medida cautelar, todos deberán cumplir 180 días de prisión preventiva.