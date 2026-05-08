Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Salud

MSP retira del mercado detergente prohibido en Brasil y pide "suspender su uso de forma inmediata"

Los productos afectados son de la marca Ypê, correspondientes a lotes terminados en 1, e incluyen detergentes lavavajillas, concentrados, detergentes para ropa y desinfectantes.

El País
El País
08/05/2026, 17:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Mujer lava los platos en su cocina.
Una persona lava los platos en su cocina.
Foto: Freepik.

El Ministerio de Salud Pública anunció el retiro preventivo de los productos de la marca Ypê, elaborados por la empresa Química Amparo Ltd, correspondientes a lotes terminados en el número 1. Más temprano, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) había ordenado el retiro de los productos del mercado en el país vecino y la suspensión de la fabricación, venta, distribución y uso de los mismos.

Desde Salud Pública exhortaron a la población a "no utilizar los productos de los lotes involucrados y, en caso de contar con ellos, suspender su uso de forma inmediata". "La categoría de productos alcanzados incluye detergentes lavavajillas, concentrados, detergentes para ropa y desinfectantes", agregaron.

La cartera continuará monitoreando la situación y emitirá nuevas comunicaciones si se registra alguna novedad vinculada a esta medida.

Productos Ypé retirados del mercado
Productos Ypé retirados del mercado
Foto: O Globo

Lista de productos afectados:

  • Líquido lavavajillas Ypê Clear Care
  • Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê
  • Lavavajillas Ypê
  • Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch
  • Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green
  • Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear
  • Detergente líquido para lavar platos Ypê Green
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa
  • Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla
  • Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green
  • Detergente líquido para ropa Ypê Express
  • Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT
  • Detergente líquido premium para ropa Ypê
  • Detergente para ropa Tixan Softness
  • Detergente para ropa Tixan Primavera
  • Detergente para ropa Tixan Power ACT
  • Desinfectante Bak Ypê
  • Desinfectante de uso general Atol
  • Desinfectante perfumado Atol
  • Desinfectante de pino Ypê

¿Por qué los productos de Ypê fueron retirados de Brasil?

Durante la inspección del Anvisa, "se detectaron importantes incumplimientos en etapas críticas del proceso de producción, incluyendo fallos en los sistemas de garantía de calidad, producción y control de calidad", declaró la agencia brasileña en un comunicado.

Según la agencia, los problemas detectados comprometen el cumplimiento de los requisitos esenciales de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) para la desinfección de productos e "indican un riesgo para la seguridad sanitaria de los productos, con la posibilidad de contaminación microbiológica, es decir, la presencia no deseada de microorganismos patógenos".

Productos de limpieza Ypé
Productos de limpieza Ypé
Foto: reproducción/Instagram

Ypê ya había sido objeto de la atención de Anvisa desde al menos noviembre del año pasado, cuando se detectó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en tres variedades de detergente líquido para ropa.

Este microorganismo no es altamente contagioso, pero es un patógeno que puede afectar a personas con sistemas inmunitarios debilitados. Es una bacteria muy común en casos de infecciones nosocomiales, que afectan principalmente a los pulmones, sobre todo en pacientes con fibrosis quística.

Desindfectante de la marca Ypé retirado del mercado en Brasil
Desindfectante de la marca Ypé retirado del mercado en Brasil
Foto: O Globo
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

MSP

Te puede interesar