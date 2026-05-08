MSP retira del mercado detergente prohibido en Brasil y pide "suspender su uso de forma inmediata"

El Ministerio de Salud Pública anunció el retiro preventivo de los productos de la marca Ypê, elaborados por la empresa Química Amparo Ltd, correspondientes a lotes terminados en el número 1. Más temprano, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) había ordenado el retiro de los productos del mercado en el país vecino y la suspensión de la fabricación, venta, distribución y uso de los mismos.

Desde Salud Pública exhortaron a la población a "no utilizar los productos de los lotes involucrados y, en caso de contar con ellos, suspender su uso de forma inmediata". "La categoría de productos alcanzados incluye detergentes lavavajillas, concentrados, detergentes para ropa y desinfectantes", agregaron.

La cartera continuará monitoreando la situación y emitirá nuevas comunicaciones si se registra alguna novedad vinculada a esta medida.

Productos Ypé retirados del mercado Foto: O Globo

Lista de productos afectados:

Líquido lavavajillas Ypê Clear Care

Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê

Lavavajillas Ypê

Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch

Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green

Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear

Detergente líquido para lavar platos Ypê Green

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa

Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green

Detergente líquido para ropa Ypê Express

Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT

Detergente líquido premium para ropa Ypê

Detergente para ropa Tixan Softness

Detergente para ropa Tixan Primavera

Detergente para ropa Tixan Power ACT

Desinfectante Bak Ypê

Desinfectante de uso general Atol

Desinfectante perfumado Atol

Desinfectante de pino Ypê

¿Por qué los productos de Ypê fueron retirados de Brasil?

Durante la inspección del Anvisa, "se detectaron importantes incumplimientos en etapas críticas del proceso de producción, incluyendo fallos en los sistemas de garantía de calidad, producción y control de calidad", declaró la agencia brasileña en un comunicado.

Según la agencia, los problemas detectados comprometen el cumplimiento de los requisitos esenciales de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) para la desinfección de productos e "indican un riesgo para la seguridad sanitaria de los productos, con la posibilidad de contaminación microbiológica, es decir, la presencia no deseada de microorganismos patógenos".

Productos de limpieza Ypé Foto: reproducción/Instagram

Ypê ya había sido objeto de la atención de Anvisa desde al menos noviembre del año pasado, cuando se detectó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en tres variedades de detergente líquido para ropa.

Este microorganismo no es altamente contagioso, pero es un patógeno que puede afectar a personas con sistemas inmunitarios debilitados. Es una bacteria muy común en casos de infecciones nosocomiales, que afectan principalmente a los pulmones, sobre todo en pacientes con fibrosis quística.