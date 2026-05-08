"Lo tenemos que analizar": Mario Bergara ve "con buenos ojos" el proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió este viernes al proyecto de la vicepresidenta Carolina Cosse para mejorar el entorno del Palacio Legislativo, en el marco del centenario del lugar, que incluye la posibilidad de edificar un nuevo anexo, además de cerrar al tránsito vehicular uno de los anillos de Avenida de las Leyes y semipeatonalizar dos cuadras de General Flores.

El jerarca departamental dijo en rueda de prensa que, a nivel de la Intendencia de Montevideo (IMM) solo se ha visto "un primer dibujo inicial". En esa línea, sostuvo que "se va a tener que analizar". Para Bergara, la iniciativa implica "una afectación importante a cuestiones que son preocupación de la IMM", como la movilidad y el transporte público.

"Nos parece una buena cosa que se esté pensando en mejorar toda la parte del espacio público y del desarrollo urbano en el entorno del Palacio Legislativo", manifestó Bergara.

El intendente explicó que el proyecto implica "la creación de un edificio anexo en predios que son del Palacio Legislativo": "Obviamente la IMM tiene que velar porque se cumplan los parámetros normativos, pero eso lo damos por descontado", señaló.

Fachada del Palacio Legislativo iluminada, edificio sede del Poder Legislativo Uruguayo en Montevideo, ND 20240807, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Bergara señaló que el motivo por el que va a ser usado ese anexo "no lo define la intendencia" sino el Poder Legislativo. Añadió que ve "con buenos ojos" el "acondicionamiento urbano" que generaría el proyecto en el espacio del Parlamento "haciéndolo más verde y amigable para la población".

"La parte que tenemos que analizar con mucho más detenimiento es el impacto de la parte que involucra las calles alrededor [del Palacio Legislativo], el sentido de las calles, por donde va a ir el transporte colectivo", manifestó Bergara.

Acotó que eso "se debe analizar y que "solo con un dibujo no podemos dar una opinión definitiva". Sostuvo, por otro lado, que "celebrar los 100 años del Palacio Legislativo es algo que no puede pasar desapercibido".

"Las formas de hacerlo, las iremos analizando en base a las competencias de cada uno de los organismos", concluyó el intendente.

Cosse defendió el nuevo anexo y los espacios peatonales

Luego de que días atrás se difundiera el proyecto, la vicepresidenta Cosse realizó una conferencia de prensa en el anexo de la Cámara de Senadores en la que defendió y explicó los pormenores de la iniciativa.

Se trata de un plan que presentó ante la Comisión Administrativa del Parlamento para que empiece a discutirse y que ya recibió una serie de críticas de la oposición, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, que acusaron que sería un gasto no tan necesario. Según dijo Cosse en conferencia de prensa, "todavía no se discutió un primer borrador" y todo el proyecto está para discutirse. Añadió que esta posibilidad la empezó la legislatura anterior, en el marco de los 100 años del Palacio Legislativo, que se inauguró en 1925.

Además de esa aclaración, Cosse hizo otras. Señaló, por ejemplo, que esta es una propuesta que busca contribuir a "tener más seguridad" en la zona, con "mayores espacios públicos, más y mejor turismo, mejor entorno para los centros educativos, más espacio para la convivencia y un mejor Parlamento".

Por eso, en este primer borrador que se conoció, "donde hoy hay hormigón y pavimento" la idea es ampliar los espacios verdes con "más árboles" para "el disfrute de los ciudadanos". Mencionó que en 2025 fueron 148.000 los visitantes que entraron al Parlamento, entre ellos 23.000 escolares. Para Cosse, una mejora de los alrededores haría incrementar esa cantidad.

Proyecto que presentó Carolina Cosse para la reforma del entorno del Palacio Legislativo.

Anexo del Parlamento donde hoy hay un helipuerto

Cosse también mencionó la idea de edificar un nuevo anexo en donde hoy hay un helipuerto que nunca se puso en funcionamiento por "problemas estructurales". Esta es una propuesta que la Comisión Administrativa maneja hace al menos diez años, con el objetivo de albergar en el nuevo edificio algunos de los depósitos que hoy se encuentran en la sede central, por ejemplo los de la biblioteca.

La vicepresidenta afirmó que sería un edificio de "usos múltiples", no solo de depósito para los "cientos de miles de libros y documentos" que hoy "no están en condiciones adecuadas", sino para tener "espacios de convivencia" abiertos al público. Preguntó "por qué no" incluir allí un hogar estudiantil y un CAIF que se sume al que ya hay en esa zona y que tiene 230 familias en lista de espera por un cupo.

Proyecto que presentó Carolina Cosse para la reforma del entorno del Palacio Legislativo.

Cosse mencionó que esta es una zona en donde se encuentran las facultades de Química y Medicina de la Universidad de la República, así como el Instituto de Profesores Artigas (IPA), el colegio Sagrada Familia y el liceo Miranda. Se trata de "un barrio que cobija y en el que viven de una forma y de otra miles y miles de estudiantes", y por tanto entiende adecuado que este nuevo anexo incluya espacios para ellos. "Está todo para discutirse", advirtió.

También defendió la idea de peatonalizar dos cuadras de General Flores, desde Isidoro de María hasta Avenida de las Leyes, tal como plantea el anteproyecto. El objetivo es "vincular el Palacio Legislativo con las facultades de Medicina y Química" y "extender el espacio público" para "integrar al estudiantado y generar un espacio más de campus".

Render muestra la semipeatonalización de General Flores desde Isidoro de María hasta Avenida de las Leyes. Foto: anexo del proyecto de Carolina Cosse

En su cuenta de X, Cosse afirmó que "en el período pasado se votó destinar 40 millones de dólares para obras y actividades vinculadas a esta conmemoración" del centenario y que esta administración entendió que "esa cifra era exagerada", motivo por el que se resolvió devolver 30 millones al Ministerio de Economía "para atender otras prioridades del país".

Por esta razón, lo que se incluya en el proyecto debe hacerse con "apenas una cuarta parte del dinero que se había previsto en la legislatura pasada".