Cortes de calle por obras en avenida céntrica de Montevideo que durarán hasta el 22 de mayo

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que habrá modificaciones en la movilidad en Avenida Centenario por obras en las calles, a partir del lunes 11 de mayo. Se estima que los cortes y desvíos se extenderán hasta el viernes 22 de mayo, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Las obras comenzarán el lunes 11 de mayo, e implicará el corte total del tramo de Avenida Centenario entre 8 de Octubre y Avenida Italia (senda sur). Este corte total será únicamente entre las 20:30 y las 6:00 horas de la mañana, aprovechando los momentos de menor tráfico y movimiento de autos y peatones.

¿Cómo será el tránsito durante el día?

Durante el día se continuarán con los trabajos en las calles pero en modalidad de media calzada, con el fin de minimizar las molestias en la circulación de la zona, según agrega la comuna. Igualmente, la media calzada provocará una mayor concentración de autos en el tramo comprendido, sobretodo en horas pico. Se sugiere tomar estos cortes en cuenta durante el tiempo en el que estarán con las obras, para evitar estancamientos y demoras prolongadas.

A pesar que se estima que los trabajos terminarán el 22 de mayo, esto está sujeto a las condiciones meteorológicas que, en caso de lluvias o tormentas, podrían atrasar la fecha prevista.

Mapa de cortes de calles planificados por la IMM

Para consultar por los cortes de calle vigentes, consultar: https://montevideo.gub.uy/centro-de-gestion-de-movilidad