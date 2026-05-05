¿Cómo consultar las multas de Sucive? Las únicas vías oficiales y cómo evitar estafas

Ante la ola de estafas que estuvo ocurriendo en la última semana, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) emitió una advertencia urgente a la población por las comunicaciones fraudulentas que circulan a través de mensajes de texto (SMS).

Según informó el Congreso de Intendentes, los delincuentes informáticos están utilizando el nombre del Sucive para engañar a los usuarios con supuestos avisos de deudas o multas pendientes, incluyendo enlaces maliciosos diseñados para capturar datos personales y financieros.

Por esta proliferación de intentos de estafa, las autoridades aclararon que el organismo no utiliza la mensajería de texto para contactar a deudores ni para gestionar cobros. Esta forma de fraude se aprovecha de la preocupación de los conductores por mantener las cuentas al día, dirigiéndolos a un sitio web falso donde realizan la estafa. Las únicas formas de realizar consultas por deudas o multas son a través de sitios oficiales de Sucive, o en su defecto de forma presencial en las intendencias.

Cómo identificar los mensajes falsos del Sucive

Como explicó el Congreso de Intendentes, Sucive no utiliza los mensajes ni envía enlaces para la consulta de multas o deudas. Por ende, cualquier mensaje que incluya un link externo debe ser considerado sospechoso de inmediato, y no se debe abrir.

Para gestionar convenios por adeudos de patentes o multas de tránsito, la institución enfatizó que la única vía es la presencial. El interesado debe concurrir directamente a las intendencias correspondientes para regularizar su situación.

Recomendaciones para evitar fraudes informáticos

Para evitar caer en estas estafas, se recomienda nunca hacer click en ningún enlace que provenga de remitentes desconocidos y bajo ningún concepto compartir datos personales, números de tarjeta o claves de seguridad.

Los estafadores utilizan diferentes métodos para hacer de los mensajes o llamadas lo más legítimo posible, por lo que la atención a la hora de recibir mensajes o llamadas de desconocidos es clave. La información oficial y la consulta de deudas real solo deben realizarse a través de los canales digitales verificados del Sucive o las páginas web de cada intendencia.

Ante cualquier duda persistente, la recomendación es acercarse a los centros de atención al contribuyente para verificar el estado de cuenta de forma segura y sin intermediarios digitales.