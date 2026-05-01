OCA alerta por intentos de estafa mediante mensajes de texto falsos: cómo evitar el robo de datos

La institución financiera OCA publicó este viernes un comunicado en el que alertó sobre intentos de estafa con mensajes vinculados al "sistema de fidelidad" de la empresa. Detallaron que se trata de mensajes de texto "en los que delincuentes se hacen pasar por la empresa para obtener información confidencial".

Explican que en dicha modalidad de estafa el público recibe mensajes "que informan sobre una supuesta acumulación de puntos próximos a vencer, generando un sentido de urgencia para incentivar su canje inmediato".

En ese mensaje se adjunta un enlace falso que redirecciona a una página web fraudulenta que imita la estética de OCA. Una vez que la persona ingresa, se le solicita poner datos personales y credenciales, lo que habilita a los estafadores a "acceder a su información y eventualmente realizar operaciones indebidas".

En el comunicado, OCA recuerda que la institución "nunca envía enlaces por mensaje para el canje de puntos ni solicita datos personales o credenciales" por mensaje de texto.

Además, tampoco solicita claves, códigos de verificación ni información sensible por SMS, correos electrónicos o mensajerías. En ese sentido, recuerdan que toda comunicación oficial se realiza a través de los canales oficiales de la empresa (teléfono 1730, correos @oca.uy).

Las recomendaciones para evitar caer en intentos de estafa

Desde la empresa, exhortan a la población a no hacer clic en enlaces que tengan una procedencia dudosa. Al mismo tiempo, recomiendan entrar siempre al sitio oficial de la compañía.

En la misma línea, instan a verificar la autenticidad de los mensajes recibidos, y recomiendan que ante una duda, no se brinde información personal ni se realicen acciones solicitadas en mensajes que no están verificados.

La institución recomienda que, en caso de recibir ese tipo de mensajes, se eliminen y se reporten a través de los canales oficiales de la empresa.

"OCA reafirma su compromiso con la seguridad y la prevención del fraude, y recuerda a sus clientes la importancia de mantenerse atentos y proteger sus datos personales para evitar este tipo de engaños", concluye el comunicado.