Sucive advierte por estafas: cómo consultar deudas de patente y multas de forma segura

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) emitió una advertencia urgente a la población tras detectar una ola de comunicaciones fraudulentas que circulan a través de mensajes de texto (SMS).

Según informó el Congreso de Intendentes, los delincuentes informáticos están utilizando el nombre del Sucive para engañar a los usuarios con supuestos avisos de deudas o multas pendientes, incluyendo enlaces maliciosos diseñados para capturar datos personales y financieros.

Ante la proliferación de estos intentos de phishing, las autoridades aclararon que el organismo no utiliza la mensajería de texto para contactar a deudores ni para gestionar cobros. Esta modalidad de fraude busca aprovechar la preocupación de los conductores por mantener sus tributos al día, redirigiéndolos a sitios web falsos que simulan ser portales oficiales de pago.

Cómo identificar los mensajes falsos del Sucive

Sucive no envía enlaces para consultar multas o deudas a través de SMS. Cualquier mensaje que incluya un link externo debe ser considerado sospechoso de inmediato.

Mujer mirando el celular Freepik

La institución enfatizó que la única vía para gestionar convenios por adeudos de patentes o multas de tránsito es la presencial. El interesado debe concurrir directamente a las intendencias correspondientes para regularizar su situación.

Recomendaciones para evitar fraudes informáticos

Para evitar caer en estas estafas, se recomienda no hacer click en ningún enlace que provenga de remitentes desconocidos y bajo ningún concepto compartir datos personales, números de tarjeta o claves de seguridad.

La información oficial y la consulta de deudas real solo deben realizarse a través de los canales digitales verificados del Sucive o las páginas web de cada intendencia.

Ante cualquier duda persistente, la recomendación es acercarse a los centros de atención al contribuyente para verificar el estado de cuenta de forma segura y sin intermediarios digitales.