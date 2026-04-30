Aumento de combustibles de 7% y 14%, ¿cuáles son los nuevos precios que rigen desde el viernes 1° de mayo?

Desde las 0 horas del viernes 1° de mayo comenzarán a regir los nuevos precios de los combustibles dispuestos por el gobierno de Yamandú Orsi. El mes pasado, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) habían anunciado un aumento del 7% –como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado– para todos los combustibles con motivo del aumento en el precio del petróleo crudo y en esta oportunidad se decidió un aumento diferenciado por combustible que en el gasoil supera ese tope, según un comunicado conjunto del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En el comunicado, ambos ministerios expresaron que "ajustar a los precios de referencia en mayo" (tomando en cuenta que en abril el ajuste estuvo por debajo de lo que marcaba la referencia) "implicaría aumentos de 11% para la nafta, 46% para el gasoil y 12% para el supergas".

"Sin embargo, el gobierno ha resuelto continuar con la realización de ajustes menores a la referencia, manteniendo el criterio de amortiguar el impacto sobre la población y la actividad económica, al tiempo que se reduce gradualmente la brecha con el precio de referencia", afirmaron Economía e Industria.

La nafta Súper 95 se incrementa 7% y pasará a valer $ 88,03 el litro desde el viernes (está en $ $ 82,27 actualmente).

Respecto a la nafta Premium 97 el comunicado del gobierno omitió decir cuál es su nuevo precio (el actual está en $ 84,95).

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

En tanto, el gasoil 50 S aumenta 14% y pasará a valer $ 57,72 el litro desde el viernes (actualmente está en $ 50,63).

En el gasoil 10 S también el gobierno omitió decir cuál es el nuevo precio (actualmente está en $ 58,13).

Por último, el supergás pasará de $ 94,64 a $ 101,26 el kilo, con un incremento de 7%. Así, la garrafa de 13 kilos tendrá un valor de $ 1.316,38 (sin costo de envío).

Pistero cargando nafta super a automovil en estacion de servicio Ancap en Melo, nota sobre precio de los combustibles, ND 20250409, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Días atrás, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó los Precios de Paridad de Importación (PPI) que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales.

Según el informe para el período 26 de marzo-25 de abril, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada aumentó 5,57% respecto al mes anterior y el PPI de la nafta Súper 95 se incrementó 5,92%.

Para el gasoil 50S el PPI (siempre en planta de La Tablada) subió 10,53% en el mes y en el caso del gasoil 10S el alza fue de 10,52%.

A su vez, el PPI del supergas marcó una suba de 3,96% en el mes.

El comunicado de Economía e Industria señaló que "considerar únicamente la variación del PPI que publica la Ursea puede llevar a una lectura incompleta del mercado de combustibles. En primer lugar, porque el PPI publicado no incluye todos los componentes del precio, como los costos de la cadena secundaria y el factor de ajuste. En segundo lugar, porque para comprender la dinámica de precios debe observarse tanto la variación de abril como la de marzo, cuando los precios sufrieron un importante shock que no fue recogido en los precios definidos para el mercado interno".

"Las variaciones del precio de venta al público de referencia (que suma al PPI ex planta los márgenes de distribución, factor de ajuste y tasas e impuestos) del último mes fueron de 5%, 9% y 2% para nafta, gasoil y supergas, mientras que las variaciones del mes anterior habían sido de 13%, 44% y 18% respectivamente", añadió.