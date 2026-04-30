El sindicato de Ancap suspendió el paro previsto para el 2 de mayo tras acordar una reunión con el Gobierno

Mientras se aguarda una nueva resolución del Poder Ejecutivo por el precio de los combustibles, el sindicato de Ancap resolvió suspender el paro en la planta de distribución de combustibles La Tablada, previsto para el próximo 2 de mayo tras la apertura de un ámbito de diálogo con el gobierno.

La decisión se tomó esta tarde luego de confirmarse una reunión entre las autoridades de la Federación Ancap (Fancap) y la ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, fijada para el próximo lunes a las 13.30 horas, según consignó Telemundo.

"Creemos que es una señal importante" tener un ámbito de diálogo con la ministra, dijo el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri y agregó que eso fue motivo suficiente para que el sindicato levante la medida.

El conflicto entre el sindicato, Ancap y el Poder Ejecutivo se ha intensificado en las últimas semanas a raíz del plan de reestructuración del negocio del Pórtland. Desde Fancap ya se habían anunciado "medidas distorsivas", en el marco de una estrategia que, según indicaron, buscaba "sacar al gobierno de la zona de confort".

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

En ese contexto, esta mañana Fancap ocupó la planta de La Tablada, medida que se extendió durante la mañana pero se levantó luego de confirmarse el ámbito de diálogo con Cardona. No obstante, el sindicato seguirá de paro allí hasta las 22.00 horas de este jueves 30 de abril.

A pesar de las medidas sindicales, Sprovieri dijo a Telemundo que a lo largo de la semana se despacharon unos 30 millones de litros de combustibles, "más de lo que sale en una semana normal, así que está cubierto" el abastecimiento y "no debería haber faltantes" en las estaciones de servicio, indicó.

En relación al conflicto por el negocio del Pórtland y a lo que esperan de la reunión con Cardona, el presidente del sindicato dijo que esperan que Ancap "reconozca que su plan tiende a fracasar" porque la planta de producción de cemento ubicada en Minas "no está preparada técnicamente" para funcionar "al menos 300 días al año al 100% de su capacidad" como pretenden las autoridades.

"Entendiendo eso, ellos van a ver que a (la planta de Pórtland de) Paysandú la necesitan. Si todos estamos de acuerdo en eso, hay cosas que se pueden hacer para poder mejorar los costos, la eficiencia y poder tener las dos plantas abiertas", señaló Sprovieri.

El negocio del Pórtland de Ancap cerró 2025 con pérdidas por US$ 31 millones. Para revertir esta situación, la empresa elaboró un plan que presentó ante el Parlamento en diciembre del año pasado. La propuesta consiste en concentrar la producción de Pórtland en la planta de Minas. De las tres plantas que tiene Ancap, ubicadas en Minas, Paysandú y Manga, esta última continuaría funcionando como centro de distribución.