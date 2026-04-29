La competitividad de los productos uruguayos en dólares mejora luego de seis meses consecutivos de caída, ¿qué pasó?

La competitividad de los productos uruguayos mejoró en marzo por segundo mes consecutivo, esta vez 4,65% frente a febrero, según los datos publicados ayer por el Banco Central (BCU). En términos interanuales, es decir, en comparación con el mismo mes de 2025, el índice de Tipo de Cambio Real subió 1,13% y cortó con una racha de seis meses consecutivos de caída.

La mejora de la competitividad de marzo respecto a febrero, que significa una suba de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con sus principales socios comerciales, se dio tanto por la suba del Tipo de Cambio Real con respecto a los países regionales (+6,14%), como en relación a los países de afuera de la región (+3,45%).

Foto: Pxhere.

Ante los socios de afuera de la región, en la comparación mensual, la competitividad mejoró un 3,45%, mientras que febrero había subido un 1,55% con respecto a enero. En el indicador por país respecto a los socios extrarregionales, la mejora más significativa se dio ante Estados Unidos (+5,05%), seguido por China (+3,39%), España (2,87%), Reino Unido (+2,86%), Alemania (+2,85%), Italia (+2,19%) y finalmente México (+2,77%).

En términos interanuales, es decir en comparación con el mismo mes de 2025, el indicador a nivel extrarregional cayó por novena vez consecutiva. La última mejora interanual se dio en junio de 2025 (+1,99%). El índice de competitividad empeora respecto a EE.UU. (-4,47%), China (-1,72%) y Reino Unido (-1,40%). Por su parte, se observa una mejora en relación a México (+9,90%), España (+2,06%), Alemania (+1,34%) e Italia (+0,32%).

Banco Central del Uruguay, Foto: Archivo El País

Con respecto a los socios de la región, se verifica que el indicador mejoró 6,14% en su comparación mensual. Esta suba es precedida por otra suba en el mes de febrero (+4,46%) y en enero (+0,05%), mientras que en diciembre había empeorado (-1,63%). La misma fue explicada por la ganancia en la competitividad respecto a Argentina (+8,26%) y en relación a Brasil (+4,27%).

En la comparación interanual (respecto a igual mes del año anterior) el Tipo de Cambio Real regional subió un 3,87% y cortó una racha de siete caídas consecutivas. La mejora se explica por la competitividad positiva tanto en relación a Argentina (+1,72%) como a Brasil (+5,82%).

Cabe recordar que el Tipo de Cambio Real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.