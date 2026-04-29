El dólar en Uruguay sube por segundo día consecutivo, al seguir a Brasil, y se acerca a los $ 40 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay subió ayer por segundo día consecutivo, esta vez 0,23% y se negoció en promedio en $ 39,871. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 39,70 y $ 39,95 para finalizar en $ 39,90, un 0,50% por encima del cierre del lunes.

En abril, el billete verde baja 1,5% y en 2026 aumenta 2,13%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 83 transacciones por un valor total de US$ 46 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 20 centésimos tanto para la compra como para la venta, y cerró en $ 38,70 y $ 41,10 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,36% y finalizó en 4,9878 reales. Durante abril cae 4,44% y en lo que va de 2026 retrocede 9,35%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina bajó ayer y cerró en 1.408,15 pesos argentinos. En abril se incrementa 1,84%, aunque durante el año cae 3,51%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 64 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril, el riesgo país cae 12 unidades y en lo que va del año baja dos puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,69%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).