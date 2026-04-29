Renuncias en MSP y ASSE agudizan críticas de la oposición; Salud Pública no anunció sucesores de Nozar y Ríos

Tres renuncias relevantes de altos cargos de la salud se sucedieron en casi una semana. Primero ocurrió el alejamiento de la directora general de Salud, Fernanda Nozar, poco después la salida del subdirector de esa área, Gilberto Ríos, y ayer se conoció la dimisión de Daniel Olesker como vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En los tres casos, hubo diferencias con las conducciones respectivas, que encabezan la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y el titular de ASSE, Álvaro Danza, ambos del mismo sector político (El Abrazo), coincidieron fuentes de los organismos, políticas y la salud a El País.

La situación provocó incertidumbre en el oficialismo, indicaron fuentes del Frente Amplio, mientras que la oposición agravó sus críticas. "Hoy la pelea es entre las autoridades, la lucha es por egos, con varias renuncias, la dirección general de salud a la deriva, y la gente lo sufre", dijo el diputado blanco y ex subsecretario del MSP José Luis Satdjian en la red social X.

Las renuncias se conocen días después que el directorio de ASSE denunciara penalmente a la anterior gestión, liderada por Leonardo Cipriani por presuntas irregularidades en la contratación de traslados de SAME 105 a la empresa ITHG, así como por los convenios de Casmu y Círculo Católico, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

La bancada del Frente Amplio se reunió este martes para evaluar si pide la instalación de una comisión investigadora sobre la administración pasada de ASSE, una definición que se adoptará la semana próxima a la espera de nuevos datos que solicitó el diputado oficialista Federico Preve.

Sin embargo, los blancos se adelantaron y resolvieron pedir en los próximos días una investigadora que abarque el período de 2015 en adelante. Es decir, que también sume la anterior gestión frentista y no solo la etapa de Cipriani, indicaron fuentes nacionalistas a El País.

Olesker, Nozar y Ríos

Olesker resolvió alejarse de ASSE y asumir como subsecretario del Ministerio de Industria (MIEM), informó La Diaria. “Una pena que Daniel deje de estar en salud, es un referente”, marcó una fuente del Frente Amplio sobre el “padre” del Sistema Nacional Integrado de Salud.

El detonante de su salida ahora, coincidieron las fuentes, fue asumir el “hueco” que quedó en el MIEM ante los cortocircuitos entre la ministra Fernanda Cardona y su número dos, Eugenia Villar, la dirigente más joven del gobierno, cercana a la vicepresidenta Carolina Cosse. “Lo solicitó Orsi porque lo necesitan allí”, graficó una fuente del Partido Socialista sobre su pasaje.

No obstante, fuentes del prestador público marcaron que Olesker se opuso a algunas iniciativas oficialistas, y que hubo diferencias con el presidente de ASSE y el gerente general del prestador, Federico Martiarena, por definiciones de gestión.

Olesker no estuvo de acuerdo con la definición que tomó ASSE de iniciar los traslados de pacientes no medicalizados en taxis como un “plan piloto”, en medio de una licitación de estos traslados, señalaron informantes de ASSE.

Tras el salto de Olesker, Marcelo Cuadrado, actual vocal de ASSE, asumirá la vicepresidencia de la institución con 1,5 millones de personas. Mientras que Carlos Valli, actual director departamental de salud de Montevideo del Ministerio de Salud Pública (MSP), pasará a ser vocal del prestador.

En este contexto, renunció el subdirector general de Salud, Gilberto Ríos, pocos días después del alejamiento de Fernanda Nozar como directora general de Salud, uno de los cargos más relevantes de la cartera, de perfil técnico.

Nozar se alejó del cargo tras ciertos "roces" dentro del MSP. Ahora decidió dedicarse de lleno a su actividad académica. La docente grado 4 se presentó al concurso para ascender a grado 5 de Ginecología.

Ríos fue subdirector de Digesa entre 2005 y 2010, y entre 2017 y 2020, y ocupó varios cargos en el MSP. Tras la salida de Nozar, le ofrecieron el cargo en los últimos días pero no aceptó, agregaron fuentes del MSP.

Uno de los detonantes de las salidas de Nozar y Ríos fue que un equipo restringido, integrado por Lustemberg y algunos directores –sin el subsecretario Leonel Briozzo- tomaban definiciones sin contemplar a técnicos del MSP y a la Digesa. Esta situación complicó los relevos, que hasta ahora no fueron anunciados por el MSP.

"Cuando haya cambios los voy a comunicar a la ciudadanía", dijo Lustemberg el viernes pasado en rueda de prensa. La ministra fue consultada sobre la renuncia de la extitular de Digesa, y dijo que Nozar estaba "en uso de su licencia reglamentaria".

Laura Llambí, actual coordinadora del programa nacional de control del tabaco del MSP, docente grado 5 y al frente de la Clínica Médica “B” del Hospital de Clínicas, es uno de los nombres que se evalúa para suceder a Nozar, indicaron los informantes.

Mientras que el licenciado en enfermería Gerardo Bruzzone, actual director departamental de salud de Canelones del MSP, ocuparía el cargo de subdirector de Digesa (Ríos), indicaron fuentes del MSP a El País.

Tapia Villacis

Sumado a las salidas de Nozar, Ríos y Olesker, hubo más renuncias. El infectólogo y docente Steven Tapia Villacis, exdirector de la Unidad de Inmunización del Ministerio de Salud Pública (MSP) quien actualmente ocupa un cargo técnico en la misma unidad, presentó su renuncia días atrás, confirmaron fuentes de su entorno a El País.

El médico ecuatoriano-uruguayo planteó su alejamiento del MSP tras marcar sus “discrepancias” con la gestión, sobre todo por la "falta" de personal en Inmunizaciones. Tapia presentó la renuncia hace una semana, y desde el MSP le dijeron que evalúe, con la intención de retenerlo en la unidad que hoy lidera Catalina Pírez.