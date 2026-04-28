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El País Información Política

Daniel Olesker renuncia a la vicepresidencia de ASSE y pasa a ser el nuevo subsecretario de Industria

El economista asumirá el cargo que hasta el momento ocupaba Eugenia Villar, la dirigente política más joven del gabinete.

El País
El País
28/04/2026, 13:24
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Daniel Olesker
Daniel Olesker será el vicepresidente de ASSE.
Foto: Estefanía Leal/El País.

El vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Daniel Olesker, será el nuevo subsecretario de Industria, Energía y Minería, según informó La Diaria y confirmó a El País el propio jerarca.

Olesker, quien ya fue ministro de Desarrollo Social y de Salud Pública, ocupará el cargo que hasta el momento ocupaba Eugenia Villar, la dirigente política más joven designada en el gabinete, que ha mantenido un perfil muy bajo, sin apariciones ni declaraciones públicas.

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