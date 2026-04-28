Combustibles: precio de referencia marca subas de dos dígitos en gasoil y un dígito en naftas; el gobierno resuelve

El gobierno va a definir los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este viernes 1° de mayo con la información de que la referencia del Precio de Paridad de Importación (PPI) marca aumentos de dos dígitos en gasoil y de un dígito en naftas, debido al alza en el valor del petróleo por la prolongación del conflicto bélico en Medio Oriente. En abril los combustibles habían subido 7%, pese a que el PPI indicaba un incremento mayor.

Según el informe que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para el período 26 de marzo-25 de abril, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada aumentó 5,57% respecto al mes anterior y el PPI de la nafta Súper 95 se incrementó 5,92%.

Para el gasoil 50S el PPI (siempre en planta de La Tablada) subió 10,53% en el mes y en el caso del gasoil 10S el alza fue de 10,52%.

A su vez, el PPI del supergas marcó una suba de 3,96% en el mes.

Cabe aclarar que esos porcentajes, no son las variaciones finales al público, ya que se deben añadir otros costos de distribución y comercialización (que no están incluidos en el informe del PPI) y el llamado factor estabilizador de Ancap estimado en $ 1,20 por litro.

Gota de nafta cayendo de una manguera surtidor en una estación de servicio. Foto Archivo El País.

A fines de marzo, el gobierno resolvió aumentar los combustibles a partir del 1° de abril un 7% –como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado– en todos los casos.

En esa ocasión, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) destacaron que sin la aplicación de la nueva metodología, los aumentos hubieran sido mayores: 13% en naftas y 44% en gasoil. “La idea de que la economía no internalice el PPI de manera absoluta, tiene que ver con proteger la estabilidad de precios y sobre todo cuando se trata de modificaciones de precios que son replicadas por un evento extraordinario”, había dicho Oddone en esa ocasión.

Gabriel Oddone y Fernanda Cardona durante conferencia por suba de combustibles. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Ahora, el gobierno deberá definir si vuelve a aplicar la metodología que implica que los combustibles no aumenten más de 7% o por el contrario, decide empezar a reflejar parte de los nuevos costos del petróleo con un alza de combustibles superior.