Compras web: couriers suspenden vuelos con paquetes ante nueva normativa que hace "inviable" exonerar el "impuesto Temu"

A pocos días que entre a regir la aplicación de IVA ("impuesto Temu") a las compras por Internet del exterior que no provienen de Estados Unidos, la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC) expresó su "profunda preocupación" por los "cambios constantes" en la aplicación de la normativa. Apuntan que la exoneración del IVA para las compras desde Estados Unidos, tal como quedó "no resulta viable", tal como había adelantado El País hace 10 días. El presidente de la CUC, Carlos Bertelli dijo a El País que "durante el fin de semana los couriers que integramos a la CUC (12 en total) suspendimos los vuelos hasta nuevo aviso e informamos a los clientes a través de estos comunicados".

En un comunicado "la Cámara Uruguaya de Couriers expresa su profunda preocupación ante la falta de definiciones claras y los cambios constantes en la aplicación de la nueva normativa para compras web bajo franquicia".

La resolución de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) modifica el régimen de franquicias para compras internacionales en el marco de la aplicación del “impuesto Temu”, por el cual a partir del 1° de mayo, las compras por Internet en el exterior pasarán a estar gravadas con IVA (22%).

Plataforma de compras Temu. Foto: Canva.

Sin embargo, la norma exceptúa del pago de ese impuesto a los paquetes provenientes de Estados Unidos, en línea con el TIFA, un acuerdo de comercio e inversiones firmado con este país en el año 2007.

Pero, la DNA resolvió emitir una resolución por la que exige que un representante de la empresa que envía los paquetes desde Estados Unidos realice un trámite ante el organismo, con certificaciones e inscripción formal.

Además, se requiere que tanto a la empresa de origen como el vendedor estén registrados, lo que implica que cada tienda en Estados Unidos deberá inscribirse para que las compras realizadas por consumidores uruguayos puedan quedar exentas del IVA. Así, tiendas como Adidas, GAP, Nike, Under Armour, Tommy Hilfiger, etc. deberán registrarse ante la Aduana uruguaya.

Estas "exigencias establecidas determinan que, en la práctica, este beneficio resulte de muy difícil aplicación", señalaron los couriers.

"Se requiere que los vendedores del exterior se registren formalmente en Uruguay, incluso mediante gestiones presenciales o a través de representantes locales. Para la gran mayoría de los comercios internacionales, estas condiciones no resultan viables", argumentó la gremial.

Gente realizando compras con tarjeta de crédito. Foto: Estefanía Leal

"En consecuencia, se configura un escenario en el que un beneficio previsto normativamente existe en el plano formal, pero presenta serias dificultades para su utilización efectiva por parte de los usuarios", afirmó la Cámara Uruguaya de Couriers.

"Esta situación no solo afecta al sector, sino que impacta directamente en miles de uruguayos que organizan sus compras, comparan precios y planifican su economía en función de este beneficio", añadió.

Según la gremial, "no se trata únicamente de un aspecto técnico, sino de una situación que incide en consumidores que buscan optimizar sus gastos y acceder a mejores opciones de compra. Desde la cámara entendemos que toda regulación debe brindar certezas, ser operativamente aplicable y contemplar su impacto en el ciudadano".